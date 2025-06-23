Готовьте денежки: в Ярославской области повысятся тарифы ЖКХ

С 1 июля вырастет плата за коммунальные услуги Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области, как и по всей стране, с 1 июля произойдет рост тарифов на коммунальные услуги. Предельный рост платы жителей при этом не может превысить 17,1%. Эту планку для региона установили на федеральном уровне.

«Она ниже, чем в ряде других регионов. Например, в Рязанской области индексация установлена в размере 18,9%, в Московской — 18,3% и во Владимирской — 18,1%», — подчеркнули в правительстве региона.

Власти сообщили, что и насколько подорожает.

Электричество

Плата за свет будет взиматься в зависимости от объема потребления:

если трата электричества в месяц не превышает 3900 кВт·ч, то для городского населения с газовыми плитами тариф составит 5,57 рубля за кВт·ч (сейчас 4,95 рубля за кВт·ч), для сельских жителей и городского населения с электроплитами — 3,90 рубля за кВт·ч (сейчас 3,47 рубля за кВт·ч);

если трата электричества в месяц от 3901 до 6000 кВт·ч, то для городского населения с газовыми плитами, а также для сельских жителей и городского населения с электроплитами тариф составит 9,26 рубля рубля за кВт·ч (сейчас у первых он равен 6,19 рубля за кВт·ч, у вторых — 4,33 рубля за кВт·ч;

если трата электричества в месяц составляет от 6001 кВт·ч, то для городского населения с газовыми плитами, а также для сельских жителей и городского населения с электроплитами тариф составит 11,40 рубля рубля за кВт·ч (сейчас у первых он равен 10,39 рубля за кВт·ч, у вторых 7,22 рубля за кВт·ч.

Отопление

При централизованном отоплении рост тарифов составит в среднем по региону 16,45%.

Газ

Розничная цена на природный газ для населения возрастет на 15%. Исключением станут дома с газовыми плитами и газовыми водонагревателями (без расхода газа на отопление) — для них тарифы повысятся на 4,85%.

Сжиженный газ в среднем подорожает на 14,3%.

Уголь и дрова

Цена на твердые виды топлива также повысится:

уголь — на 11%;

дрова — на 6,6%.

Вода

Горячая вода подорожает в среднем на 15,08%;

холодная вода в среднем на 13,22%;

водоотведение — на 14,66%.

Вывоз мусора

Рост тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) составит 12,87%. Размер платы граждан за услугу будет следующим:

для многоквартирных домов — 132,40 руб./чел. (рост на 15,1 руб./чел.);

для частного сектора — 135,17 руб./чел. (рост на 15,4 руб./чел.).

Если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг у вас превышают 22% совокупного дохода всех членов семьи, то можно получить субсидию. Для этого нужно обратиться в единый центр социальных выплат.