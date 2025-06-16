Медиаэкран посреди зоны отдыха: стало известно, как преобразится площадь в центре Ярославля

Благоустройство площади Труда в Ярославле планируют завершить к концу лета 2025 года Источник: Мэрия Ярославля, Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле продолжается благоустройство площади Труда. В ее центре уже установили медиаэкран внушительных размеров. Однако на этом работы не заканчиваются.

«Подрядчик приступил к демонтажу старой плитки. Специалистам предстоит заменить покрытие, установить лавочки и урны, обустроить дополнительное освещение. На территории появится зелень: барбарис, нандина, вербейник, хоста и бересклет. К посадке готовят более 600 растений», — рассказывали ранее в городской администрации.

Напомним, телеэкран устанавливают по предложению губернатора региона.

«Цифровой куб на площади Труда в столице Золотого кольца украсит пространство. На нем будут демонстрировать видеоролики с достопримечательностями, интересными местами региона, которые стоит посетить, — прокомментировал в беседе с 76.RU губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Напомню, что у нас турпоток достиг 12,5 млн человек в год, останавливаться на этом не собираемся. И новые объекты, точки притяжения будут способствовать привлекательности региона».

Благоустройство проводит компания «Ярдормост». По контракту организация получит 65,8 миллиона рублей. Работы начались еще в марте и должны завершиться к концу лета 2025 года.

«Ярдормост» — ярославская компания, работающая с 2018 года. Она зарегистрирована в деревне Кузнечиха. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем фирмы является Министерство имущественных отношений Ярославской области, то есть компания принадлежит региональному правительству. На конец 2024 года чистая прибыль организации составила 5,1 миллиона рублей. Ранее компания также занималась ремонтом улицы Победы.

В мэрии города с 76.RU поделились эскизами будущей площади. По задумке властей на экране будут транслировать спортивные мероприятия и видеоролики про Ярославскую область.

Трансляции будут идти с двух сторон Источник: мэрия Ярославля









