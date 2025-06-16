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Город Медиаэкран посреди зоны отдыха: стало известно, как преобразится площадь в центре Ярославля

Медиаэкран посреди зоны отдыха: стало известно, как преобразится площадь в центре Ярославля

Показываем эскизы благоустройства

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38 комментариев
Благоустройство площади Труда в Ярославле планируют завершить к концу лета 2025 года | Источник: Мэрия Ярославля, Кирилл Поверинов / 76.RU Благоустройство площади Труда в Ярославле планируют завершить к концу лета 2025 года | Источник: Мэрия Ярославля, Кирилл Поверинов / 76.RU

Благоустройство площади Труда в Ярославле планируют завершить к концу лета 2025 года

Источник:

Мэрия Ярославля, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле продолжается благоустройство площади Труда. В ее центре уже установили медиаэкран внушительных размеров. Однако на этом работы не заканчиваются.

«Подрядчик приступил к демонтажу старой плитки. Специалистам предстоит заменить покрытие, установить лавочки и урны, обустроить дополнительное освещение. На территории появится зелень: барбарис, нандина, вербейник, хоста и бересклет. К посадке готовят более 600 растений», — рассказывали ранее в городской администрации.

Напомним, телеэкран устанавливают по предложению губернатора региона.

«Цифровой куб на площади Труда в столице Золотого кольца украсит пространство. На нем будут демонстрировать видеоролики с достопримечательностями, интересными местами региона, которые стоит посетить, — прокомментировал в беседе с 76.RU губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Напомню, что у нас турпоток достиг 12,5 млн человек в год, останавливаться на этом не собираемся. И новые объекты, точки притяжения будут способствовать привлекательности региона».

Благоустройство проводит компания «Ярдормост». По контракту организация получит 65,8 миллиона рублей. Работы начались еще в марте и должны завершиться к концу лета 2025 года.

«Ярдормост» — ярославская компания, работающая с 2018 года. Она зарегистрирована в деревне Кузнечиха. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем фирмы является Министерство имущественных отношений Ярославской области, то есть компания принадлежит региональному правительству. На конец 2024 года чистая прибыль организации составила 5,1 миллиона рублей. Ранее компания также занималась ремонтом улицы Победы.

На площади Труда в Ярославле установили медиакуб | Источник: Полина Зайцева / 76.RUНа площади Труда в Ярославле установили медиакуб | Источник: Полина Зайцева / 76.RU
Благоустройство будет идти до конца лета | Источник: Полина Зайцева / 76.RUБлагоустройство будет идти до конца лета | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

В мэрии города с 76.RU поделились эскизами будущей площади. По задумке властей на экране будут транслировать спортивные мероприятия и видеоролики про Ярославскую область.

Трансляции будут идти с двух сторон | Источник: мэрия Ярославля Трансляции будут идти с двух сторон | Источник: мэрия Ярославля

Трансляции будут идти с двух сторон

Источник:

мэрия Ярославля

Экран будут использовать с двух сторон | Источник: мэрия Ярославля Экран будут использовать с двух сторон | Источник: мэрия Ярославля
Около экрана могут высадить деревья | Источник: мэрия Ярославля Около экрана могут высадить деревья | Источник: мэрия Ярославля
На площади планируют установить лавки | Источник: мэрия Ярославля На площади планируют установить лавки | Источник: мэрия Ярославля

На площади также заменят плитку. Согласно эскизам, пространство будет разграничено цветом.

На площади будет уложена новая плитка | Источник: мэрия Ярославля На площади будет уложена новая плитка | Источник: мэрия Ярославля
Так будет выглядеть зона после благоустройства | Источник: мэрия Ярославля Так будет выглядеть зона после благоустройства | Источник: мэрия Ярославля
На площади Труда начнут проводить трансляции на специальном экране | Источник: мэрия Ярославля На площади Труда начнут проводить трансляции на специальном экране | Источник: мэрия Ярославля
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Комментарии
38
Гость
7 часов
Царство плитки и бетона. Зелень- это кусты? Вы сначала бы закончили благоустройство других объектов. Убрали сарайку с загоном за Волковском театром, вернули чугунный забор на Первомайский бульвар, и наложили бы штрафные санкции за просрочку трамвайного обновления Мовисты вместо подозрительного соглашения о продлении сроков работ, закончили благоустройство парков, закончили строительство МОДУЛЬНОЙ поликлиники и т.д. Зачем хвататься за всё подряд. Потом как всегда подрядчик в срок не справится и будет раскуроченная площадь с продлением сроков работ. Ярдормост уже все городские объекты освоил? Везде работы закончены? Везде успел в срок?
Гость
16 часов
Лучше бы сделали ещё один фонтан с статуей !
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