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Город «Разбирают стеллажи»: в Ярославле закрылся известный супермаркет

«Разбирают стеллажи»: в Ярославле закрылся известный супермаркет

Показываем, что происходит внутри

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51 комментарий
В Ярославле закрылся последний магазин «Лотос» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле закрылся последний магазин «Лотос» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле закрылся последний магазин «Лотос»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 16 июня закрылся супермаркет «Лотос» в ТЦ «Гигант» на проспекте Октября.

«Внутрь уже никого не пускают, убирают товары с полок, разбирают стеллажи», — рассказал читатель 76.RU.

О причинах закрытия сотрудники не рассказали.

Что будет на месте магазина, пока также не известно. В администрации торгового центра «Гигант» порталу 76.RU пояснили, что идет процесс согласования договоров.

Покупателей внутрь уже не пускают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПокупателей внутрь уже не пускают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Покупателей внутрь уже не пускают

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

При входе висят объявления, что супермаркет не работает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПри входе висят объявления, что супермаркет не работает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

При входе висят объявления, что супермаркет не работает

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Что будет на месте «Лотоса» в ТЦ&nbsp;«Гигант», пока не известно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧто будет на месте «Лотоса» в ТЦ&nbsp;«Гигант», пока не известно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что будет на месте «Лотоса» в ТЦ «Гигант», пока не известно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Напомним, магазин «Лотос» на проспекте Октября был единственным уцелевшим из крупной ярославской торговой сети, созданной в 1997 году.

Изначально магазины принадлежали ярославской компании «Лотос-М». В 2013 году фирму обвинили в неуплате налогов и она была признана банкротом. Как сообщал тогда портал 76.RU, всё имущество компании перешло новой фирме — «Лотос-ритейл», которой владели ярославский бизнесмен и экс-депутат Ярославской областной думы Илья Круглов и еще несколько предпринимателей.

В настоящее время владельцем компании, по информации сервиса «Контур. Фокус», является бизнесмен, экс-депутат муниципалитета и экс-заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин. Сейчас компания зарегистрирована в Москве, 2024 году она сработала с убытком в 1,5 миллиона рублей.

В 2022 году после пожара закрылся «Лотос» на улице Гагарина. Также перестали существовать магазины сети на Пятерке и улице Большой Октябрьской. Летом 2023 года съехали «Лотосы» из брагинских торговых центров на Ленинградском проспекте и улице Труфанова.

А вы что-то покупали в «Лотосе»?

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Магазин Закрытие
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Комментарии
51
Гость
17 часов
Как бизнесмен-так какой то депутат. Раньше депутата запрещали заниматься предпринимательство! Они работали на своих предприятиях и приезжали только на сессии.
Гость
20 часов
Ну очень уж там конские были цены..
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