«Разбирают стеллажи»: в Ярославле закрылся известный супермаркет

В Ярославле 16 июня закрылся супермаркет «Лотос» в ТЦ «Гигант» на проспекте Октября.
«Внутрь уже никого не пускают, убирают товары с полок, разбирают стеллажи», — рассказал читатель 76.RU.
О причинах закрытия сотрудники не рассказали.
Что будет на месте магазина, пока также не известно. В администрации торгового центра «Гигант» порталу 76.RU пояснили, что идет процесс согласования договоров.
Напомним, магазин «Лотос» на проспекте Октября был единственным уцелевшим из крупной ярославской торговой сети, созданной в 1997 году.
Изначально магазины принадлежали ярославской компании «Лотос-М». В 2013 году фирму обвинили в неуплате налогов и она была признана банкротом. Как сообщал тогда портал 76.RU, всё имущество компании перешло новой фирме — «Лотос-ритейл», которой владели ярославский бизнесмен и экс-депутат Ярославской областной думы Илья Круглов и еще несколько предпринимателей.
В настоящее время владельцем компании, по информации сервиса «Контур. Фокус», является бизнесмен, экс-депутат муниципалитета и экс-заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин. Сейчас компания зарегистрирована в Москве, 2024 году она сработала с убытком в 1,5 миллиона рублей.
В 2022 году после пожара закрылся «Лотос» на улице Гагарина. Также перестали существовать магазины сети на Пятерке и улице Большой Октябрьской. Летом 2023 года съехали «Лотосы» из брагинских торговых центров на Ленинградском проспекте и улице Труфанова.
А вы что-то покупали в «Лотосе»?