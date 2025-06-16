«Разбирают стеллажи»: в Ярославле закрылся известный супермаркет

В Ярославле закрылся последний магазин «Лотос» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле 16 июня закрылся супермаркет «Лотос» в ТЦ «Гигант» на проспекте Октября.

«Внутрь уже никого не пускают, убирают товары с полок, разбирают стеллажи», — рассказал читатель 76.RU.

О причинах закрытия сотрудники не рассказали.

Что будет на месте магазина, пока также не известно. В администрации торгового центра «Гигант» порталу 76.RU пояснили, что идет процесс согласования договоров.

Покупателей внутрь уже не пускают Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











При входе висят объявления, что супермаркет не работает Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Что будет на месте «Лотоса» в ТЦ «Гигант», пока не известно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Напомним, магазин «Лотос» на проспекте Октября был единственным уцелевшим из крупной ярославской торговой сети, созданной в 1997 году.

Изначально магазины принадлежали ярославской компании «Лотос-М». В 2013 году фирму обвинили в неуплате налогов и она была признана банкротом. Как сообщал тогда портал 76.RU, всё имущество компании перешло новой фирме — «Лотос-ритейл», которой владели ярославский бизнесмен и экс-депутат Ярославской областной думы Илья Круглов и еще несколько предпринимателей.

В настоящее время владельцем компании, по информации сервиса «Контур. Фокус», является бизнесмен, экс-депутат муниципалитета и экс-заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин. Сейчас компания зарегистрирована в Москве, 2024 году она сработала с убытком в 1,5 миллиона рублей.

В 2022 году после пожара закрылся «Лотос» на улице Гагарина. Также перестали существовать магазины сети на Пятерке и улице Большой Октябрьской. Летом 2023 года съехали «Лотосы» из брагинских торговых центров на Ленинградском проспекте и улице Труфанова.