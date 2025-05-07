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Город «Просим отнестись с пониманием»: почему в Ярославской области происходят сбои в работе Интернета

«Просим отнестись с пониманием»: почему в Ярославской области происходят сбои в работе Интернета

Власти ответили на этот вопрос

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122 комментария
Почему в Ярославле и области плохо работает мобильный интернет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочему в Ярославле и области плохо работает мобильный интернет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему в Ярославле и области плохо работает мобильный интернет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В правительстве Ярославской области озвучили причины, по которой в регионе происходят сбои в работе мобильного интернета. Власти объяснили, что это связано с мерами безопасности перед празднованием Дня Победы.

«Праздничные мероприятия в разных форматах пройдут во всех округах региона», — сообщил министр региональной безопасности Сергей Гаврилов. — «Соблюдение мер безопасности — на особом контроле, тем более там, где традиционно проходят самые масштабные мероприятия. Так, в центре Ярославля, на Советской площади, пройдут парад военной техники (0+), „Бессмертный полк“ (0+) и праздничный концерт (0+). Просим жителей и гостей региона с пониманием отнестись к временным затруднениям в работе сервисов оплаты и мобильного интернета».

Тем, кто не может записаться к врачу онлайн, напомнили, что это можно сделать в регистратуре медучреждений или по телефону.

В Министерстве АПК и потребительского рынка уточнили, что специалисты находятся на связи с крупными продуктовыми ретейлерами региона. По полученной от них информации, на утро 7 мая все магазины сетей принимают безналичную оплату.

«Небольшие сбои наблюдаются в работе сервера, связанного с интернет-доставкой. В настоящее время эта проблема устраняется», — уточнили в региональном правительстве.

Из-за временных ограничений работы мобильного интернета и ГЛОНАСС у пассажиров могут возникнуть сложности при оплате проезда в общественном транспорте. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта пообещали, что при условии неработоспособности системы, штрафовать безбилетников не будут.

На проблемы с работой мобильного интернета ярославцы начали жаловаться вечером 6 мая. Тогда в Министерстве региональной безопасности 76.RU сообщили, что временные ограничения были связаны с угрозой БПЛА.

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Комментарии
122
Гость
7 мая, 18:58
Когда у нас всё спокойно, размеренно, стабильно — нам скучно, застой, хочется движухи (С)
Гость
7 мая, 18:59
отнестись к этому с пониманием и традиционно ещё потерпеть.
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