В Ярославле случился сбой в работе мобильного интернета. Причина

Вечером 6 мая жители Ярославля стали жаловаться на нестабильную работу мобильного интернета.
«Я как вышла из офиса, всё, осталась без связи и интернета, пока не добралась до дома. У мужа такая же ситуация», — пожаловалась Ксения.
«Даже проезд в транспорте не оплатить через приложение», — сообщила другая читательница нашего портала.
В Министерстве региональной безопасности 76.RU сообщили, в чем причина сбоя: «В регионе действуют временные ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА».