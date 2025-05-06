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Город В Ярославле случился сбой в работе мобильного интернета. Причина

В Ярославле случился сбой в работе мобильного интернета. Причина

Публикуем подробности

16 589
74 комментария
Почему в Ярославле не работает интернет | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU Почему в Ярославле не работает интернет | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Почему в Ярославле не работает интернет

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Вечером 6 мая жители Ярославля стали жаловаться на нестабильную работу мобильного интернета.

«Я как вышла из офиса, всё, осталась без связи и интернета, пока не добралась до дома. У мужа такая же ситуация», — пожаловалась Ксения.

«Даже проезд в транспорте не оплатить через приложение», — сообщила другая читательница нашего портала.

В Министерстве региональной безопасности 76.RU сообщили, в чем причина сбоя: «В регионе действуют временные ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА».

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Комментарии
74
281832383
9 часов
С днём победы , чо !
280344857
8 часов
Надо тогда уж и свет выключить ночью, а то вдруг ночью полетят...
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