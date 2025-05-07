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Дороги и транспорт Из-за проблем с Интернетом ярославцы не могут оплатить проезд в транспорте. Заявление властей

Из-за проблем с Интернетом ярославцы не могут оплатить проезд в транспорте. Заявление властей

Горожан предупредили о сбоях при оплате проезда в общественном транспорте

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61 комментарий
Как оплатить проезд, если не работает Интернет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак оплатить проезд, если не работает Интернет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как оплатить проезд, если не работает Интернет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославля предупредили о сбоях оплаты проезда в общественном транспорте утром 7 мая.

«Как платить в общественном транспорте, если наличную оплату отменили. Будут ли вообще в Ярославле ограничения по оплате картой?» — задалась вопросом читательница 76.RU Елена.

В пресс-службе областного правительства назвали причину и объяснили, как поступать пассажирам.

«В связи с временными ограничениями работы мобильного интернета и ГЛОНАСС могут возникать сложности при оплате проезда в общественном транспорте. <…> О полном восстановлении системы оплаты проезда будет сообщено дополнительно», — сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Штрафовать за безбилетный проезд на фоне неработающего Интернета в Ярославле не будут.

«При условии неработоспособности системы оплаты штрафные санкции за безбилетный проезд применяться не будут», — указали в правительстве.

Напомним, сбои в работе мобильного Интернета начались в Ярославле вечером 6 мая. По информации Министерства региональной безопасности, в регионе вводились временные ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Оплата проезда Наличные Общественный транспорт Интернет Сбои
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Комментарии
61
Гость
7 часов
Власть бестолковая в Ярославле,вместо того,что бы сказать,что проезд на общественном транспорте БЕСПЛАТНЫЙ ,объявляют ,что штрафы взимать не будут.
Гость
8 часов
С 2020 года полностью бесплатный общественный транспорт есть в Люксембурге. С 1 января 2025 года в Белграде отменена плата за проезд на общественном транспорте. Чем столица ЗК хуже?
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