Из-за проблем с Интернетом ярославцы не могут оплатить проезд в транспорте. Заявление властей

Жителей Ярославля предупредили о сбоях оплаты проезда в общественном транспорте утром 7 мая.
«Как платить в общественном транспорте, если наличную оплату отменили. Будут ли вообще в Ярославле ограничения по оплате картой?» — задалась вопросом читательница 76.RU Елена.
В пресс-службе областного правительства назвали причину и объяснили, как поступать пассажирам.
«В связи с временными ограничениями работы мобильного интернета и ГЛОНАСС могут возникать сложности при оплате проезда в общественном транспорте. <…> О полном восстановлении системы оплаты проезда будет сообщено дополнительно», — сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.
Штрафовать за безбилетный проезд на фоне неработающего Интернета в Ярославле не будут.
«При условии неработоспособности системы оплаты штрафные санкции за безбилетный проезд применяться не будут», — указали в правительстве.
Напомним, сбои в работе мобильного Интернета начались в Ярославле вечером 6 мая. По информации Министерства региональной безопасности, в регионе вводились временные ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА.