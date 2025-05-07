Из-за проблем с Интернетом ярославцы не могут оплатить проезд в транспорте. Заявление властей

Как оплатить проезд, если не работает Интернет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жителей Ярославля предупредили о сбоях оплаты проезда в общественном транспорте утром 7 мая.

«Как платить в общественном транспорте, если наличную оплату отменили. Будут ли вообще в Ярославле ограничения по оплате картой?» — задалась вопросом читательница 76.RU Елена.

В пресс-службе областного правительства назвали причину и объяснили, как поступать пассажирам.

«В связи с временными ограничениями работы мобильного интернета и ГЛОНАСС могут возникать сложности при оплате проезда в общественном транспорте. <…> О полном восстановлении системы оплаты проезда будет сообщено дополнительно», — сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Штрафовать за безбилетный проезд на фоне неработающего Интернета в Ярославле не будут.

«При условии неработоспособности системы оплаты штрафные санкции за безбилетный проезд применяться не будут», — указали в правительстве.