«Локомотив» вернул в команду хоккеистов, которые объявили о завершении карьеры Источник: Кирилл Поверинов, Максим Цирулев / 76.RU

Ярославский «Локомотив» вернул в свой состав двух иностранных нападающих — словака Рихарда Паника и канадца Байрона Фрэза. Оба хоккеиста вложились в чемпионство ярославского клуба двух последних лет (участвовали в розыгрыше кубка «Гагарина»), правда оба собирались завершать спортивную карьеру.

Игроки подписали контракты до конца сезона 2026/2027, который уже вовсю идет. Действительно ли команда сделала ценное вложение, вернув бывших? Свое мнение об этом в беседе с 76.RU высказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

«История странная»

– Ожидаемыми ли для вас стали возвращения Байрона Фрэза и Рихарда Паника в «Локомотив»?

35-летний Байрон Фрэзз говорил о завершении карьеры в конце прошлого сезона Источник: Максим Цирулев / 76.RU

– История достаточно странная, и выглядит это странно. Заканчивается сезон, людей не подписывают, они полгода не играют, и вот их сейчас приглашают. То, что я не ожидал, это не играет никакой роли. Главное, что на этот счет думают руководители клуба. Наверняка они просчитывают эту историю, и какие-то аргументы у них были, раз они это сделали.

С сезона 2026/2027 потолок заработных плат в КХЛ составляет 950 миллионов рублей. Дополнительные 50 миллионов клубы могут потратить за счет коммерческих контрактов.

– Действительно ли на это сильно повлияли переподписания ярославским клубом контрактов с рядом своих игроков в последний день весны?

Рихарду Панику тоже 35 лет Источник: Максим Цирулев / 76.RU

– Я платежную ведомость не видел, но чисто теоретически я предполагаю, что без переподписаний они бы не смогли их удержать, как и многих. Алгоритм действий: команда выигрывает кубок и сразу повышается цена на игроков. Соответственно, им нужно больше платить, и их сложно вписать в платежку. Почему в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нет сейчас команд-династий? Даже на примере «Флориды Пантерз». Они два года подряд выиграли и все. На следующий год в плей-офф не попали. И это не то, что у них плохая организация, а просто физически невозможно игроков удержать. Для этого и делается: потолок, всякие ограничения и т. д.

Алгоритм действий: команда выигрывает кубок и сразу повышается цена на игроков. Леонид Вайсфельд бывший генеральный менеджер клубов КХЛ

«У каждого тренера разные требования»

– Где вы видите проблему двух новичков: в возрасте или мотивации? Действительно ли оба еще способны помочь «Локомотиву»?

– Проблем никаких не вижу, так как не знаю, по каким причинам их не подписали в начале сезона. В конце прошлого чемпионата читал, что Фрэз вообще раздумывал об окончании карьеры. Их не подписали после окончания сезона: они не хотели, их не хотели или они по деньгам не смогли договориться? Причин мы не знаем.

В сезоне 2025/2026 Фрэз провел 84 матча и набрал 34 (18+16) очка. Паник сыграл 60 встреч и записал в свой актив 26 (9+17) баллов. Прежние контракты хоккеистов с «Локомотивом» завершились 31 мая 2026 года.

– Фактор главного тренера здесь не сыграет в негативную сторону? Все же Дмитрий Квартальнов не всегда уживается с легионерами.

— Я считаю, что опытные игроки, кому уже за 30, под любого тренера могут подстроиться. Они прекрасно понимают, что у разных тренеров — разные требования. Я всегда молодым игрокам говорю, когда они начинают рассказывать, что у них с тренером недопонимания, говорю: если ты собираешься долго играть, то в твоей карьере еще столько тренеров будет, и у каждого разные требования. Нужно слушать, что говорит тренер, и стараться максимально его требования выполнить, тогда не будет никаких проблем, хоть в 30 лет, хоть в 17.

«Лучшая игра, которую я в этом году видел»

– Если брать вчерашний матч «Локомотива» с ЦСКА, то действительно ли эти два иностранца пригодились бы в таком вязком и силовом хоккее?

– Игра мне очень понравилась. Это лучшая игра, которую я в этом году видел. Причем с обеих сторон. Пригодились или нет? Каюмов и Радулов точно бы вчера пригодились, а по иностранцам есть вопрос: в каком они сейчас состоянии? Люди полгода не играли. Паник меня удивил в том году. Он весь регулярный чемпионат выглядел невзрачно, а в плей-офф был чуть ли не главной фигурой. Опыта бы они сто процентов добавили, — рассказал Вайсфельд.

18 ноября ЦСКА обыграл у себя дома «Локомотив» — 4:2. Победа тренера армейцев Игоря Никитина над ярославцами стала первой после его возвращения в московский клуб. От ярославцев в матче не участвовали Артур Каюмов (дисквалификация) и Александр Радулов (травма).

По сообщению источников, заработная плата Байрона Фрэза составит 50 миллионов рублей, а Рихарда Паника — 40. Оба контракта будут действовать до 31 мая 2027 года. Со слов главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартальнова, иностранные игроки проведут свои первые игры уже после декабрьской паузы в чемпионате, которая связана с проведением Кубка Первого канала.