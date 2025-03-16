НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 745мм 41%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,57
EUR 93,61
Стрельба в частном секторе
Зарплаты на заводах
Что с мем-легендой из Заволги
Погиб 19-летний хоккеист
Лотерейный эксперимент
Столкновение поезда и фуры
Репортаж из 108-летнего дома
Закроют роддом
Скандал вокруг стройки
Афиша концертов
Экология подробности В Ярославской области приостановили работу крупного предприятия. В чем дело

В Ярославской области приостановили работу крупного предприятия. В чем дело

В чем власти подозревают предприятие «Феникс»

1 802
7 комментариев
В Тутаеве приостановили работу завода «Феникс» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Тутаеве приостановили работу завода «Феникс» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Тутаеве приостановили работу завода «Феникс»

Источник:

В Тутаеве Ярославской области приостановили работу литейного цеха «Феникс» из-за загрязнения воздуха в городе. Об этом сообщили в региональном правительстве 13 марта.

«Местные жители неоднократно обращались с жалобами на резкий запах в районе этого предприятия. Правоохранительные органы и специалисты Центра охраны окружающей среды проводили проверки и брали пробы воздуха, которые показали, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в нем была превышена, — рассказал губернатор Михаил Евраев. — Суд согласился с доводами специалистов и принял решение о приостановке деятельности предприятия на месяц».

Напомним, что в декабре 2024 года деятельность предприятия «Феникс» уже была приостановлена на месяц за аналогичные нарушения. В январе 2025 года было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воздуха в зоне жилой застройки в Тутаеве. Как уточнил губернатор Михаил Евраев, расследование по делу продолжается.

«Наказание за это преступление может составить до двух лет лишения свободы», — добавил глава региона.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Феникс» было образовано в марте 2011 года в Тутаеве Ярославской области. Основной вид деятельности — производство прочих металлических изделий. Гендиректором выступает Рашид Галимов. С декабря 2023 года он является 100%-м собственником завода, до этого он делил бизнес с Сергеем Благодырем, но в конце 2023 года тот продал свою долю. За 2023 год предприятие заработало 291,5 миллиона рублей, из них 40,1 миллиона чистой прибыли.

Также в Ярославле проходит комплексная проверка нескольких предприятий во Фрунзенском районе. Местные жители также жалуются на неприятный едкий запах. Подробнее — читайте в этом материале.

Ранее губернатор анонсировал, что в регионе будут закрывать предприятия, которые не соблюдают экологическое законодательство.

ПО ТЕМЕ
Экология Нарушения Запах Вонь в городе Предприятие Закрытие
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
2 часа
Не надо строить и давать разрешение на строительство в промзоне. На дорогах стоит смог - дышать нечем. Запретить пользоваться автомобилями ниже 5 ЕВРО и дышать будет легче. Закон Архимеда - теплый воздух поднимается вверх , а при остывании - опускается вниз.Днем на..... - ночью нюхаем.
Гость
1 час
а Когда закроют регион-склад который отравляет воздух во Фрунзенском районе и особенно на тормозном шоссе
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Могу перепутать названия улиц и не выбраться из соседнего двора». Журналистка — откровенно о том, как она живет и работает с дислексией
Маша Вишенина
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление