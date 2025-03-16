В Ярославской области приостановили работу крупного предприятия. В чем дело

В Тутаеве приостановили работу завода «Феникс» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Тутаеве Ярославской области приостановили работу литейного цеха «Феникс» из-за загрязнения воздуха в городе. Об этом сообщили в региональном правительстве 13 марта.

«Местные жители неоднократно обращались с жалобами на резкий запах в районе этого предприятия. Правоохранительные органы и специалисты Центра охраны окружающей среды проводили проверки и брали пробы воздуха, которые показали, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в нем была превышена, — рассказал губернатор Михаил Евраев. — Суд согласился с доводами специалистов и принял решение о приостановке деятельности предприятия на месяц».

Напомним, что в декабре 2024 года деятельность предприятия «Феникс» уже была приостановлена на месяц за аналогичные нарушения. В январе 2025 года было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воздуха в зоне жилой застройки в Тутаеве. Как уточнил губернатор Михаил Евраев, расследование по делу продолжается.

«Наказание за это преступление может составить до двух лет лишения свободы», — добавил глава региона.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Феникс» было образовано в марте 2011 года в Тутаеве Ярославской области. Основной вид деятельности — производство прочих металлических изделий. Гендиректором выступает Рашид Галимов. С декабря 2023 года он является 100%-м собственником завода, до этого он делил бизнес с Сергеем Благодырем, но в конце 2023 года тот продал свою долю. За 2023 год предприятие заработало 291,5 миллиона рублей, из них 40,1 миллиона чистой прибыли.

Также в Ярославле проходит комплексная проверка нескольких предприятий во Фрунзенском районе. Местные жители также жалуются на неприятный едкий запах. Подробнее — читайте в этом материале.