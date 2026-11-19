После трехстороннего саммита в Китае президент России Владимир Путин выступил с заявлениями по его итогам. Он назвал переговоры с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином страницей в истории дипломатии.
«После официальных выступлений началась свободная дискуссия. <…> Это, пожалуй, самое интересное», — заявил Владимир Путин, говоря о трехсторонней встрече с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.
Этот саммит он назвал очень полезным. По его словам, дискуссия в Китае проходила в очень откровенном режиме и позволила странам лучше понять друг друга.
«Только Господь знает, что будет дальше, но „хотелось бы, чтобы взаимное понимание было“, — отметил президент по итогам трехсторонней встречи.
Он хотел бы, чтобы за трехсторонней встречей РФ — КНР — США последовало продолжение.
По его словам, на саммите лидеры говорили о реформировании ООН, о вопросах безопасности, нераспространении ядерного оружия, а также о свободе судоходства и деятельности МУС, который выходит за рамки своей компетенции.
Что еще заявил Путин:
Си Цзиньпину удалось создать атмосферу для доверительного интересного разговора;
российский лидер отметил, что ему понравилось наличие свободной дискуссии после протокольной части трехстороннего саммита;
лучше хоть какие-то договоренности, даже если они не до конца реализуются, чем отсутствие договоренностей вообще;
Путин назвал трехсторонний формат РФ — Китай — США удачным, но не исключил, что какие-то решения будут приниматься и в других форматах.