Он назвал переговоры с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином страницей в истории дипломатии Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

После трехстороннего саммита в Китае президент России Владимир Путин выступил с заявлениями по его итогам. Он назвал переговоры с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином страницей в истории дипломатии.

«После официальных выступлений началась свободная дискуссия. <…> Это, пожалуй, самое интересное», — заявил Владимир Путин, говоря о трехсторонней встрече с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

Этот саммит он назвал очень полезным. По его словам, дискуссия в Китае проходила в очень откровенном режиме и позволила странам лучше понять друг друга.

«Только Господь знает, что будет дальше, но „хотелось бы, чтобы взаимное понимание было“, — отметил президент по итогам трехсторонней встречи.

Он хотел бы, чтобы за трехсторонней встречей РФ — КНР — США последовало продолжение.

По его словам, на саммите лидеры говорили о реформировании ООН, о вопросах безопасности, нераспространении ядерного оружия, а также о свободе судоходства и деятельности МУС, который выходит за рамки своей компетенции.

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