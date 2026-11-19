Новые арт-объекты должны дополнить площадь Юности в Ярославле Источник: Госзакупки

На площади Юности в Ярославле завершены практически все работы за исключением установки арт-объектов «Дракон» и «Коровы». Их изначально планировалось включить в наполнение пространства, но пока это сделать не получилось.

«Мы их не приняли и расторгли контракт с подрядчиками, так как они не уложились в сроки и качество нас не устроило», — рассказал директор предприятия «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов 18 ноября на комиссии муниципалитета Ярославля.

По обоим объектам планируют провести новые торги на выбор исполнителя по установке.

Напомним, фигуру «Дракон» с экраном на площади Юности уже начинали монтировать, но в конце октября ее разобрали. Как пояснили в мэрии, конструкция не в полной мере соответствовала строгим стандартам безопасности, предъявляемым к современным городским пространствам. Подрядчиком по установке «Дракона» была московская компания «РПК». За работы ей должны были заплатить 7,9 миллиона рублей.

Таким должен был стать дракон на площади Юности Источник: Госзакупки

Арт-объект «Коровы» должна была поставить предприниматель Светлана Степанова из Уфы. Цена контракта составляла 997 тысяч рублей. На площади Юности должны были появиться три коровы длиной 1,7 метра, шириной 1,2 метра, высотой 1,1 метра. Также подрядчик должен был поставить знаки наподобие дорожного с изображением коровы и летающей тарелки.

Коров пока нет на площади Юности Источник: Госзакупки