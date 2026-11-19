А вы в этом году проходили флюорографию? Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

«А флюорографию давно делали?» — такой вопрос мы слышим регулярно на приеме у врачей (причем не обязательно у терапевта и не обязательно при обращении с кашлем). Проходить это обследование медики рекомендуют каждый год, но у многих на это есть свое мнение: флюорография облучает организм, делать ее, если ничего не беспокоит, запросто можно и раз в несколько лет. Так ли это? Наши коллеги из 63.RU узнали у медиков.

Спикерами выступили главный внештатный рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики врач-рентгенолог Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Алексей Кирсанов, главный врач Самарской городской больницы № 4 Наталья Виктор, заведующий онкологическим отделением СОКОД (торакальная онкология) Николай Ляс.

— Обязательно ли делать флюорографию каждый год?

— Флюорография помогает выявить не только рак легких. Это скрининговая, многопропускная система для того, чтобы провести большой объем исследований за короткий промежуток времени и получить результат.

Мы живем в среде, где по-прежнему циркулируют инфекции, в том числе туберкулез. Поэтому всем взрослым жителям необходимо проходить флюорографию каждый год.

А есть профессии, например воспитатели детских садов, работники общепита, медики в роддомах, представители которых обязаны делать снимок два раза в год.

Кроме того, ВИЧ-инфекция, которая «поддерживает» заболевание туберкулезом, тоже никуда от нас не делась. А вместе с ВИЧ часто идет и туберкулез. Если мы вовремя его не диагностируем, то, соответственно, вовремя не изымем пациента из среды (есть такой термин у врачей). Он будет выделять микобактерию и заражать окружающих.

— Насколько чувствительны флюорографы? Смогут ли они обнаружить рак на ранней стадии?

— Чувствительность флюорографии применительно к центральному раку легкого или к начальным проявлениям, когда есть мелкие образования периферического рака легкого, невысока — она не достигает 50–60%. Но крупную опухоль аппарат видит. Кроме того, на снимке заметны изменения лимфатических узлов или изменения прозрачности легочной паренхимы.

Легочная паренхима — основная функциональная ткань легких, которая отвечает за процесс дыхания.

И если пациент адекватно отреагирует на вызов врача из поликлиники и на дообследование, после того как на флюорографии у него что-то выявили, то следующим этапом будет, скорее всего, компьютерная томография. И тогда пациенту и его доктору будет понятнее дальнейшая тактика. Поэтому метод флюорографии не изжил себя. Он отвечает на большое количество вопросов.

— Многие боятся полученного облучения при флюорографии. Действительно ли оно так велико?

— У этого метода очень низкая лучевая нагрузка. Речь идет о сотых долях миллизиверта (мЗв) за одно исследование. Это достаточно безопасный, широко применяемый доступный способ диагностики.

Согласно медицинским нормам, профилактическое облучение населения не должно превышать 1 мЗв в год в рамках плановых осмотров.

— А какой метод диагностики состояния легких все-таки эффективнее — флюорография или рентген?

— Сейчас между флюорографией и рентгеном можно ставить знак равенства. Многие медицинские учреждения оснастили современной аппаратурой — и классическое понимание флюорографа ушло, когда мы получали маленький кадр на пленке, который нужно было смотреть под увеличительным стеклом.

Теперь, когда мы оснащены цифровыми технологиями, флюорография — это уже сразу готовая рентгенография. Просто она цифровая. И мы по-старому ее называем флюорографией. На самом деле это классическая, хорошая, правильная цифровая флюорография с высокой чувствительностью. У врача есть возможность построить окно просмотра на мониторе, для того чтобы рассмотреть легочный рисунок, мелкие образования, которые достаточно сложно выявить. И это хороший старт, чтобы оценить состояние здоровья.