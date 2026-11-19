Сколько стоят новогодние игрушки в Ярославле — обзор Источник: Анна Елкина / 76.RU, Анастасия Вязигина / 76.RU, Александр Куренной / 76.RU

До Нового года осталось совсем чуть-чуть! Прилавки магазинов уже ломятся от новогодних украшений. Чем можно обставить свой дом к встрече 2027 года и во сколько это обойдется — в обзоре 76.RU.

Журналисты заглянули на новогодние прилавки супермаркетов и «дешевых магазинов».

Сетевые магазины

В розничных магазинах новогодних украшений и подарков навалом. В «Пятерочке», например, игрушки на елку можно приобрести по цене от 149 до 250 рублей за одну позицию.

Игрушки в светлой цветовой палитре Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU Плюшевую праздничную игрушку можно взять за 249–499 рублей. Цена зависит от размера Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В сети «Магнит» полки тоже «покраснели». Новогодняя атрибутика украсила магазин. Продают праздничные игрушки, ленты, плюшевых барашков, гномов и прочее.

2027 — год Огненной Козы или Овцы.

Праздничный гном обойдется в тысячу рублей Источник: Анна Елкина / 76.RU

На прилавках всё стоит вразнобой Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU Новогодний плед предлагают за 799 рублей Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

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Новогодняя посуда продается по цене от 49 до 249 рублей Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU Все ждут праздника! Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Посуда с винтажной новогодней росписью обойдется от 249 рублей Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU Новогодние кружки стоят 299–399 рублей Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

«Дешевые магазины»

В магазине дешевых товаров «Фикс Прайс» новогодние украшения выставили еще в октябре. На прилавках игрушки, мишура, различные гирлянды и прочее.

Эти большие игрушки продают за 599 рублей Источник: Анна Ёлкина / 76.RU Трудный выбор Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

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Продают мишуру и дождик Источник: Алена Троицкая / 76.RU Снежинка стоит 116 рублей Источник: Алена Троицкая / 76.RU

В «Фамилии» мы нашли разнообразие елочных игрушек. Большинство — в форме зверушек.

Источник: news76 / tme

Торговые центры

Полки «Ашана» в торговом центре «Вернисаж» тоже пестрят украшениями разного рода. Магазин заполонили елки, фигурки Дедов Морозов и Снегурочек, разнообразные шары.

Средняя цена елки в «Ашане» — от 15 до 18 тысяч рублей Источник: Александр Куренной / 76.RU

Полуметровый Дед Мороз обойдется в 6290 рублей Источник: Александр Куренной / 76.RU Небольшие фигурки можно урвать за 690 Источник: Александр Куренной / 76.RU

Купили бы праздничную фигурку за 3 тысячи? Источник: Александр Куренной / 76.RU

У вас уже есть новогоднее настроение? Да, поскорее бы! Начинает появляться Пока не чувствую Мне всё равно Напишу в комментариях

Ранее мы делали обзор бюджетных органайзеров и контейнеров в «дешевых магазинах» Ярославля. Также мы публиковали обзор находок для интерьера. Как красиво, но бюджетно обставить квартиру, — читайте тут.