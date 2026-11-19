До Нового года осталось совсем чуть-чуть! Прилавки магазинов уже ломятся от новогодних украшений. Чем можно обставить свой дом к встрече 2027 года и во сколько это обойдется — в обзоре 76.RU.
Журналисты заглянули на новогодние прилавки супермаркетов и «дешевых магазинов».
Сетевые магазины
В розничных магазинах новогодних украшений и подарков навалом. В «Пятерочке», например, игрушки на елку можно приобрести по цене от 149 до 250 рублей за одну позицию.
В сети «Магнит» полки тоже «покраснели». Новогодняя атрибутика украсила магазин. Продают праздничные игрушки, ленты, плюшевых барашков, гномов и прочее.
2027 — год Огненной Козы или Овцы.
«Дешевые магазины»
В магазине дешевых товаров «Фикс Прайс» новогодние украшения выставили еще в октябре. На прилавках игрушки, мишура, различные гирлянды и прочее.
В «Фамилии» мы нашли разнообразие елочных игрушек. Большинство — в форме зверушек.
Торговые центры
Полки «Ашана» в торговом центре «Вернисаж» тоже пестрят украшениями разного рода. Магазин заполонили елки, фигурки Дедов Морозов и Снегурочек, разнообразные шары.
У вас уже есть новогоднее настроение?
Ранее мы делали обзор бюджетных органайзеров и контейнеров в «дешевых магазинах» Ярославля. Также мы публиковали обзор находок для интерьера. Как красиво, но бюджетно обставить квартиру, — читайте тут.
Кстати, еще мы делали обзор на то, что продают в популярном «жестком дискаунтере». Цены там далеко не на всё ниже, чем в обычных супермаркетах.