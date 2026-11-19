Крымский мост президент назвал исключительно гражданским объектом Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Россия ответит на удары ВСУ по Крымскому мосту. С таким предупреждением выступил президент России Владимир Путин.

«Крымский мост — исключительно гражданский объект», — напомнил Путин.

Президент подчеркнул, что после ударов договариваться Россия с Украиной не будет. Атаки без ответа не останутся.

«После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары. Полагаю, наши ответные действия будут гораздо более болезненными. Ну а мост мы, конечно, восстановим. Автомобильной части моста нанесен довольно серьезный ущерб», — подчеркнул президент.

По словам Путина, мост обязательно будет восстановлен. Это сделают в ближайшее время.

«Автомобильному мосту нанесен серьезный ущерб, ж/д уже восстановлен. Не так уж и сложно это сделать», — отметил президент.

Кроме того, план восстановления Крымского моста полностью согласован. Его утвердят в ближайшие дни, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

За эту неделю по Крымскому мосту было три удара. За первые двое суток, что продолжались атаки, проезд по нему был открыт для машин около пяти часов.

Первая атака по мосту была 16 ноября. Тогда автомобильное движение по нему остановили. Жители Тамани слышали сирены и взрывы. В 09:08 перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» предупредил о задержках поездов из-за временного закрытия моста.

К слову, в тот день была самая массовая атака с начала СВО. Тогда Минобороны заявило о сбитии 2049 беспилотников. Однако уже 17 ноября удар оказался еще более масштабным: за сутки сбито 2256 БПЛА, девять крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

Тогда же произошел второй налет по мосту. Незадолго до этого жители близлежащего населенного пункта со стороны Краснодарского края, Тамани, начали сообщать о взрывах. Известно, что они длились несколько часов.

Третий удар был в ночь на 19 ноября. Информация об атаке появилась в 01:35 (мск). После этого на мосту перекрыли движение. Крымский мост закрыт уже более 11 часов.

По информации на 10:40 (мск), из-за приостановки железнодорожного движения задерживаются три поезда. Два из них из Москвы и Санкт-Петербурга находятся на железнодорожной станции в Тамани, пассажиры обеспечены всем необходимым, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Еще один состав, следовавший в направлении Крымского моста, задержан на другой станции. Пассажиры, ожидающие электричку в Тамани, также обеспечены водой и горячим питанием. В пунктах обогрева работают волонтеры, дежурит машина скорой помощи.

Движение поездов по мосту будет восстановлено сегодня. По информации губернатора Сергея Аксенова, власти ориентируются примерно на 16:00 (мск).

Обновлено в 15:53 (мск): Движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста открыто. Со станции Тамань отправился первый поезд, сообщает Минтранс.