Очереди собрались еще до старта акции Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

18 ноября во многих магазинах прошла ночная распродажа «Красная среда». С 22:00 до полуночи можно было купить разные продукты со скидками до 70%. Желающие выгодно закупиться устроили давку у входа: покупатели торопились попасть в магазин до начала акции и разобрать товары по выгодным ценам. А самые смышленые приехали еще за несколько часов, чтобы спокойно набить корзины. Но есть нюанс: стоять в магазине пришлось до старта акции.

Аналогичная ситуация произошла во многих магазинах сети в 10 городах страны: в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Санкт-Петербурге, Уфе и Краснодаре. Ночная распродажа должна повториться через неделю, но будет ли она теперь — неизвестно. В пресс-службе сети сообщили, что «уточняют планы», поэтому никаких прогнозов пока нет.

Журналисты 93.RU сходили на ночную распродажу в Краснодаре. Рассказываем, как проходила акция и почему она вызвала такой ажиотаж.

Люди приехали заранее, но было поздно

За 40 минут до старта ночной распродажи у магазинов уже были толпы людей. На узкой дороге собралась пробка, все сигналили и не могли разъехаться. Одни тщетно искали парковку поближе ко входу, чтобы было ближе нести пакеты, перекрывая дорогу другим — местным, которые просто пытались протиснуться во двор к своему дому.

Перед ступенями собрались десятки человек. Многие разбились на группы с разных сторон, обсуждая, стоит ли пытаться попасть внутрь. Другие же были настроены более решительно — они уже стояли на лестнице в очереди в магазин.

«А что за движуха происходит?» — спрашивает один из прохожих.

«Скидки», — отвечает кто-то из толпы. Тот огляделся по сторонам, комично покрутил у виска и пошел дальше.

Обстановка за 20 минут до начала. Многие сомневались, стоит ли идти внутрь Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Хоть зайти и сложно было, но все же до распродажи еще можно было попасть внутрь. Уже к 21:30 магазин был забит людьми с полными тележками. Многие пришли сильно заранее, чтобы успеть ухватить преимущественно напитки со скидкой 70%. Покупатели выносили всё прямо в коробках, тележек и корзин не хватало.

Набрав напитков за час до старта акции, люди были вынуждены ждать в очередях. Другие пытались попасть внутрь, но все проходы были заняты.

Люди вывозили товары не просто корзинами, а паллетами Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

К началу распродажи в 22:00 на улице собралась толпа. Еще минимум вдвое больше было внутри магазина. К тому моменту все самые «топовые» продукты уже закончились: это дорогие минералки, соки и газировки. Разобрали и весь сыр.

Фото сделано ровно в 22:00 Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Что происходило в магазинах?

«Удачных вам Голодных Игр! И пусть скидки всегда будут на вашей стороне. В программе: дополнительные скидки к промо-ценам и секретные боксы — до 70% дешевле», — такая реклама сопровождала распродажу 18 ноября. Получились настоящие «Голодные Игры».

Секретные боксы вызвали настоящий фурор у россиян. Система такая: одна красная коробка обходится примерно в 700 рублей. Внутри лежат товары общей стоимостью до 3000 рублей. Из видео с распаковками видно, что в боксы кладут сладости, чипсы и снеки, чай.

Коробок было мало, поэтому местами за них разворачивались бои: люди выхватывали боксы из рук друг друга.

Боксы разбирали очень быстро Источник: K__Izabella__R / Instagram.com (Запрещен в РФ и признан экстремистским)

В соцсетях выкладывают кадры из разных уголков страны: ситуация везде сложилась одинаковая. Люди занимали очереди за несколько часов, набивали полные тележки, устраивая вокруг беспорядок. На распродажу отводилось всего два часа: с 22:00 до полуночи. И за это время не все желающие даже физически успели дойти до кассы и пробить товары. Соответственно, люди бросали всё и уходили.

Безалкогольные напитки можно было купить со скидкой 70%, молоко, кисломолочные продукты, творожные и твердые сыры — 40%. На колбасы, сосиски, яблоки, цитрусовые, томаты, огурцы распространялась скидка 30%, на шоколад, печенье, чай, кофе, макароны, крупы, консервы — 20%.

Кажется, главная проблема была не в желании людей сэкономить, особенно перед праздниками, а в отсутствии каких-либо лимитов. Люди хватали газировку упаковками, не глядя, вывозя десятки или даже сотни литров напитков.

Лимитов не было Источник: K__Izabella__R / Instagram.com (Запрещен в РФ и признан экстремистским)

В магазине, где были мы, открытых конфликтов не было, по крайней мере в начале распродажи. Людей было очень много, но они спокойно стояли в очереди и ждали, пока кто-то выйдет, чтобы зайти внутрь. Да и сам магазин был выбран не очень удачно: внутри и без тележек очень тесно и узко.

А вот в магазинах побольше в том же Краснодаре все было не так гладко. В соцсетях опубликовали кадры, где люди конфликтовали на кассе, бросали всё прямо в пакетах и коробках посреди магазина.

Люди бросали товары в магазине, если не успели оплатить Источник: A.Stasy23 / Instagram.com (Запрещен в РФ и признан экстремистским)

Удалось урвать, но пришлось постоять

Через пару минут после старта акции юная особа победно выкатывает набитую доверху тележку. Внутри в основном разные напитки. Ее обступают люди в очереди, которые только собираются зайти внутрь. Всем интересно, сколько обошлась корзина и как долго она стояла.

«Три тысячи. Долго», — с раздражением отвечает девушка одно и то же разным людям. Следом за ней выходит мужчина с огромными пакетами и бежит в машину. Он припарковался, перекрыв выезд другим, поэтому на месте начинается небольшая перепалка.

В первую очередь разбирали дорогие товары Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

«Всё, мне еще одна ходка, и я уезжаю», — кричит покупатель и, ускоряясь, возвращается в магазин, чтобы забрать оставшиеся пакеты.

Это был второй день акции, первая прошла неделю назад — 11 ноября. Тогда, кажется, про распродажу еще толком никто не знал, поэтому всё прошло спокойно. Люди просто брали, что им нужно, без давки и ругани. Никто не понимал, как именно работает акция, на что пройдет скидка, а на что — нет. Поэтому на товары никто не набрасывался.

Выгоднее всего было покупать напитки, особенно те, которые без акций стоят сотни рублей. Но еще достаточно хорошие цены выходили на сыр. Например, кусочек пармезана обходился менее чем в 110 рублей. Вот еще примеры цен.

Товар Цена со скидкой Сок J7, грейпфрутовый 63 рубля Borjomi 0,5 л 39 рублей Кукуруза Globus 88 рублей Сыр творожный «Экономик» 143,99 рубля Сосиски «Индилайт» 104,99 рубля «Добрый Кола», 1,5 л 43,50 рубля Зеленый горошек 71,99 рубля

Но за неделю после первого раза слухи о выгоде разлетелись по всем городам России, даже тем, где акции не было. И начался хаос. Компания планировала провести всего три дня распродаж или, как называют люди, «ходок». Но теперь, кажется, есть сомнения, пройдет ли акционная ночь через неделю.

«Понимаем, что вы ждете подробностей. Интерес к ночной акции оказался выше, чем мы ожидали, поэтому сейчас мы учитываем вашу обратную связь и уточняем дальнейшие планы. Как только появится точная информация, поделимся в наших соцсетях», — отвечают в пресс-службе компании в комментариях.

Тележек всем не хватало Источник: Екатерина Железнова / 93.RU