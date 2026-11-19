В России изменили правила охоты на медведей. Об этом, сославшись на Минприроды России, сообщили в региональном министерстве природопользования.
В новых правилах указано, что региональные лимиты на добычу медведей отменятся. При этом остается максимальный предел — 30% от численности популяции. Кроме того, глава региона получает право продлевать или, наоборот, ограничивать срок охоты на медведя до 60 дней.
«При оформлении разрешений больше не нужно указывать максимум два непрерывных периода общей продолжительностью до 30 календарных дней (для копытных в общедоступных охотничьих угодьях требование сохраняется)», — дополнено в изменениях.
Как сообщили в министерстве, приказы уже зарегистрированы. Новые правила вступят в силу 27 ноября 2026 года.
В 2026 году в России медведи начали чаще нападать на людей. С конца августа появляются сообщения о том, что медведь растерзал человека, служба 112 получала десятки сообщений в сутки о появлении зверей, а в соцсетях публикуют видео, как косолапые то пробираются в огороды, то бегают по населенным пунктам.
Биологи и охотоведы видят в этом несколько причин: на медведя стали меньше охотиться, численность зверя сильно выросла. В отдельных регионах страны набл
В Минприроды Ярославской области уточнили 76.RU, что численность медведей в регионе за последнее время не изменилась — учтено 1424 особи.
«Лимиты отменены, больше мы их устанавливать на медведя не будем», — дополнительно пояснили 76.RU власти.
Напомним, сезон охоты в Ярославской области открылся с 1 августа. Он будет действовать год — до 1 августа 2027 года. Ранее власти сообщали о лимитах на добычу животных. Тогда на медведей установили ограничение в 332 особи. На кого продолжают действовать лимиты — написали здесь.
Что делать, если увидел медведя
При встрече с косолапым важно помнить о правилах безопасности:
не паникуйте и не бегите;
медленно отступайте назад, не поворачиваясь к зверю спиной;
постарайтесь укрыться в ближайшем капитальном строении.
Сразу сообщите о местонахождении хищника по телефону ЕДДС: 8 (48542) 2-93-08.