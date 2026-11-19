В России изменили правила охоты на медведей. Об этом, сославшись на Минприроды России, сообщили в региональном министерстве природопользования.

В новых правилах указано, что региональные лимиты на добычу медведей отменятся. При этом остается максимальный предел — 30% от численности популяции. Кроме того, глава региона получает право продлевать или, наоборот, ограничивать срок охоты на медведя до 60 дней.

«При оформлении разрешений больше не нужно указывать максимум два непрерывных периода общей продолжительностью до 30 календарных дней (для копытных в общедоступных охотничьих угодьях требование сохраняется)», — дополнено в изменениях.

Как сообщили в министерстве, приказы уже зарегистрированы. Новые правила вступят в силу 27 ноября 2026 года.

В 2026 году в России медведи начали чаще нападать на людей. С конца августа появляются сообщения о том, что медведь растерзал человека, служба 112 получала десятки сообщений в сутки о появлении зверей, а в соцсетях публикуют видео, как косолапые то пробираются в огороды, то бегают по населенным пунктам.

Биологи и охотоведы видят в этом несколько причин: на медведя стали меньше охотиться, численность зверя сильно выросла. В отдельных регионах страны набл