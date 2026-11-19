Несмотря на рост 130 сантиметров, комик старался жить полной жизнью Источник: eldos_almazov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Юморист Элдос Алмазов, которого часто называли «самым маленьким стендап-комиком», умер во время операции. Ему было всего 29 лет. С детства он жил с редким заболеванием, из-за которого его рост остановился на отметке 130 сантиметров. Однако это не помешало ему переехать из Кыргызстана в Москву, попасть на ТНТ и стать любимцем зрителей. Даже когда жизнь превратилась в череду больниц и тяжелого лечения, Элдос продолжал шутить и верить, что еще вернется к любимому делу.

«Мы не знаем, что это такое»

Элдос родился в небольшом селе Тельман Ошской области. Он рос в многодетной семье: отец торговал на рынке, мама занималась домом. До третьего класса мальчик ничем не отличался от сверстников, но примерно в десять лет родители заметили, что сын перестал расти.

Врачи диагностировали гипофизарный нанизм — редкое заболевание, связанное с недостатком гормона роста. Помочь могли специальные дорогостоящие инъекции, но действовать нужно было быстро. У семьи не было денег, и они решили оставить всё как есть.

— Доктора говорили, что меня можно было вылечить до 15 лет. Сейчас уже поздно. Надо было ехать в Россию и целый год получать уколы, один тогда стоил 100 долларов. У родителей не было таких денег, — признавался Алмазов.

После совершеннолетия комик перебрался строить карьеру в Москве Источник: eldos_almazov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на маленький рост, проблем в школе у Элдоса не было. Одноклассники никогда над ним не смеялись, старались помогать: носили портфель и одергивали новеньких, которые впервые видели Алмазова. Постепенно парень научился с юмором относиться к своему внешнему виду и не подавать вида, если чьи-то комментарии его задевали.

Еще в подростковом возрасте Элдос начал снимать короткие юмористические ролики. Они стремительно собирали аудиторию, а аккаунт со временем вырос до 40 тысяч подписчиков. Но популярности в Сети Элдосу было мало. Он решил попробовать себя в комедии всерьез, отказался поступать в университет и в 2018 году отправился покорять Москву.

Первое время приходилось хвататься за любую возможность заработать: он доставлял цветы, работал диджеем в ночном клубе, занимался моушн-дизайном. Параллельно искал себя в комедии. На сцену впервые вышел в 2020 году, а уже через год получил шанс, о котором мечтают многие начинающие артисты, — он попал на прослушивание телевизионного шоу.

На кастинге «Открытого микрофона» (16+) Элдос рассказывал о том, как долго сам не понимал, почему его организм перестал развиваться.

— Врачи сказали, что нет диагноза. Мы не знаем, что это такое. Со здоровьем у меня всё нормально, просто не расту, — откровенно делился Элдос

После своего выступления Элдос оказался в команде Алексея Щербакова. До победы он не дошел, остановившись в шаге от финала, зато запомнился зрителям. Его стендапы отличались редкой откровенностью: о собственном росте, неловких ситуациях и реакции окружающих он говорил так, что зал смеялся вместе с ним, а не над ним.

— У меня сбой гормона роста. Такое у меня и у Тимура Батрудинова, — шутил комик. — Только я не расту вверх, а он — творчески. Я узнавал, что это такое и почему я так выгляжу. Но думаю, это всё из-за мамы. Она мне говорила: ты для меня всегда ребенок.

Элдос Алмазов прославился после стендапа про свой внешний вид Источник: кадр из шоу «Открытый микрофон» (16+), ТНТ, 2021 год

На сцене о всех проблемах Алмазов говорил так, будто они ничего не значат, но на самом деле они сильно усложняли ему жизнь. Одежду приходилось покупать в детских магазинах, ему часто отказывали продавать алкоголь, называя паспорт подделкой. Взрослого мужчину принимали за ребенка, и объяснять окружающим, что ему давно не шесть лет, приходилось снова и снова.

Личная жизнь тоже складывалась непросто. Элдос признавался, что стеснялся знакомиться с девушками и переживал из-за возможности передать наследственную особенность будущим детям. Семью он так и не создал. А всё свободное время вне стендап-выступлений проводил за стримами.

— Я выгляжу на шесть лет и мечтаю повзрослеть визуально, — признавался комик.

«Не могу есть. Даже суп пью по каплям»

Весной 2026 года Элдоса стала мучать боль в левой ноге. Комик думал, что просто ушибся, и глушил недомогание таблетками, мазями, но ничего не помогало, и тогда он обратился к врачу. Обследование принесло страшный диагноз — остеосаркому, агрессивную злокачественную опухоль кости, которая быстро прогрессирует и практически не поддается лечению.

— Сегодня мне поставили диагноз «остеосаркома», нужно срочно делать химиотерапию, биопсию и операцию на левую ногу, всё это очень дорого стоит, у кого есть возможность помочь — буду очень благодарен, — написал в своем блоге комик.

После операции Элдосу пришлось заново учиться ходить Источник: Eldos Almazov / T.me

Началась борьба, в которой ему предстояло пройти через несколько курсов химиотерапии, тяжелую пневмонию и операцию по удалению опухоли. Коллеги по сцене, стримеры и подписчики не остались в стороне: люди объединились, чтобы помочь собрать деньги на лечение.

После операции Элдосу пришлось заново учиться ходить. Химиотерапия отнимала много сил, привычные повседневные вещи давались с трудом. О своем состоянии он честно рассказывал подписчикам.

— До сих пор не могу есть. Даже суп по каплям пью — всё равно боль в горле. Все кости болят: спереди и сзади, — писал Элдос в своем Telegram-канале летом 2026 года.

Лечение продолжалось, комик не терял надежды, что болезнь отступит, и он снова вернется к любимому делу — комедии. 20 октября Элдос написал подписчикам, что находится дома и готовится к очередному этапу лечения.

— Я дома, и со мной всё хорошо. В понедельник вторая химия, а если считать в общем, то шестая, а пока набираюсь сил, — рассказал Элдос.

Последний раз со своей аудиторией Элдос вышел на связь в конце октября Источник: Eldos Almazov / T.me

Это стало последним сообщением артиста в Telegram. 18 ноября Элдосу Алмазову предстояла очередная операция в Бишкеке. На столе хирурга его сердце остановилось. Комику было 29 лет.