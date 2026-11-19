Когда пройдет концерт Максим в Ярославле Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

В Ярославль с концертом приедет известная певица нулевых МакSим (0+). Свои хиты артистка исполнит 20 ноября в «Арене-2000» в 20:00.

Стоимость билета на выступление звезды варьируется от 2 до 6,5 тысячи рублей. Цена зависит от выбранного сектора в зале. На танцпол, например, можно попасть за 3,3 тысячи рублей. За день до концерта свободных мест еще много.

По словам организаторов, певица подготовила для ярославских зрителей «трогательное шоу».

Свободные места в зале за день до концерта еще есть Источник: Яндекс.Афиша

МакSим (наст. имя — Марина Абросимова, позже сменила фамилию на Максимова) — российская певица и музыкальный продюсер. Первые песни она написала еще в 15 лет. Огромный успех артистке принес выход дебютного альбома «Трудный возраст» (18+) в 2006-м. Уже в следующем году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России. Среди ее главных хитов: «Знаешь ли ты» (18+), «Нежность» (12+), «Трудный возраст» (18+), «Ветром стать» (12+) и другие.

Следите за творчеством МакSим? Да, люблю ее! Знаю несколько песен Не слушаю такое Напишу в комментариях

Недавно в Ярославль приезжала «королева лирики» Татьяна Буланова. Видео с выступления можно посмотреть тут. В октябре Ева Польна устроила концерт, на котором шлепнула волшебной палочкой гитариста. А известная певица Ани Лорак поразила ярославцев своими переодеваниями на сцене.