Старинная икона, пропавшая после революции, неожиданно обнаруживается в патриаршей резиденции. Серебряная гробница, которую едва не отправили на переплавку, спустя сто лет возвращается в монастырь.
Эти события произошли в годы патриаршества Кирилла, которому 20 ноября исполняется 80 лет.
С 2009 года он возглавляет Русскую православную церковь. За это время произошло несколько заметных событий, связанных с обретением, возвращением и принесением православных святынь. У каждой из них своя история — порой с неожиданными поворотами.
Cвятыня, которую считали утраченной 105 лет
Одна из самых необычных историй произошла 4 ноября 2023 года. Во время богослужения в Успенском соборе Московского Кремля патриарх Кирилл представил верующим Казанскую икону Божией Матери, которая считалась утраченной после революции.
Речь шла не о первоначальном образе, явленном в Казани в 1579 году, а о московском списке — исторической иконе, которую, согласно церковному преданию, связывают с народным ополчением Минина и Пожарского.
Считалось, что эта святыня исчезла в 1918 году. Однако более века спустя ее обнаружили в складском помещении патриаршей резиденции в Переделкине. По сообщению Казанской митрополии, проведенная экспертиза подтвердила подлинность исторического образа.
В тот же день икону перенесли в Казанский собор на Красной площади — место, с которым была связана ее история. В 2024 году святыню провезли по российским епархиям. Только за первые месяцы, по данным РПЦ, перед ней смогли помолиться более 800 тысяч верующих.
«Троица» Андрея Рублева
История этой иконы начинается в XV веке. Андрей Рублев написал «Троицу» для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря, основанного Сергием Радонежским.
После революции образ оказался в музейном собрании. С 1929 года он хранился в Третьяковской галерее, где стал одним из самых известных произведений древнерусской живописи.
В мае 2023 года было объявлено о решении передать икону Русской православной церкви. Этому предшествовали обращения патриарха Кирилла к президенту России. Сначала святыня находилась в храме Христа Спасителя в Москве. А 22 июня 2024 года ее перенесли в Троице-Сергиеву лавру, где она заняла историческое место.
Для церкви событие имело особое значение. Патриарх Кирилл называл возвращение «Троицы» историческим, подчеркивая ее роль в православной традиции.
Гробницу четырежды спасали от уничтожения
Эта история вполне могла закончиться потерей одного из выдающихся памятников русского ювелирного искусства. Серебряную раку Александра Невского создали в XVIII веке по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны. После революции ее изъяли из монастыря и передали в музей.
За последующее столетие гробницу несколько раз спасали от уничтожения. В 1920-е годы серебряный комплекс могли переплавить. Во время Великой Отечественной войны его эвакуировали из Ленинграда. Позднее специалисты Эрмитажа занимались сохранением и реставрацией памятника.
В мае 2023 года было принято решение передать раку Александро-Невской лавре. Договор заключили на 49 лет с возможностью продления, при этом памятник остался государственной собственностью. В сентябре 2023 года началось перемещение исторического комплекса в лавру.
Святыня, ради которой люди стояли часами
Не все важные события были связаны с поиском утраченных реликвий. Некоторые святыни впервые за долгое время привозили в Россию из-за границы. Один из наиболее известных примеров — принесение мощей святителя Николая Чудотворца в 2017 году.
Основная часть мощей святого хранится в итальянском городе Бари. По договоренности между церковными представителями частица мощей была временно доставлена в Россию.
Сначала святыня находилась в московском храме Христа Спасителя, затем — в Санкт-Петербурге. К ней выстраивались огромные очереди. Принесение мощей проходило по благословению патриарха Кирилла и стало одним из наиболее масштабных паломнических событий тех лет.
Редкие святыни, привезенные с Афона
В 2011 году в Россию доставили Пояс Пресвятой Богородицы, который хранится в Ватопедском монастыре на Афоне. По православному преданию, реликвия связана с земной жизнью Девы Марии.
Святыню провезли по нескольким российским городам, и везде ее встречали многочисленные паломники. Еще одно заметное событие произошло в 2014 году, когда в Россию впервые привезли Дары волхвов из афонского монастыря Святого Павла. По церковному преданию, это золото, ладан и смирна, которые волхвы принесли младенцу Иисусу.
Среди других известных принесений святынь в годы патриаршества Кирилла были крест апостола Андрея Первозванного в 2013 году и мощи преподобного Силуана Афонского в 2016 году.
Мощи патриарха Тихона: путь по стране
В 2025 году Русская православная церковь отмечала столетие со дня смерти патриарха Тихона — первого после восстановления патриаршества в 1917 году.
Его мощи были обретены еще в 1992 году, задолго до избрания Кирилла патриархом. Однако именно в 2025 году состоялось их масштабное принесение по епархиям России и Белоруссии.
С 6 апреля по 12 октября ковчег со святыней перевозили по стране. Верующие могли поклониться мощам, не отправляясь специально в московский Донской монастырь, где они обычно пребывают. Принесение организовали по благословению патриарха Кирилла.