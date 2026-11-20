Пояс Пресвятой Богородицы побывал в России в 2011 году стараниями патриарха Кирилла Источник: cайт пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

Старинная икона, пропавшая после революции, неожиданно обнаруживается в патриаршей резиденции. Серебряная гробница, которую едва не отправили на переплавку, спустя сто лет возвращается в монастырь.

Эти события произошли в годы патриаршества Кирилла, которому 20 ноября исполняется 80 лет.

С 2009 года он возглавляет Русскую православную церковь. За это время произошло несколько заметных событий, связанных с обретением, возвращением и принесением православных святынь. У каждой из них своя история — порой с неожиданными поворотами.

Cвятыня, которую считали утраченной 105 лет

Одна из самых необычных историй произошла 4 ноября 2023 года. Во время богослужения в Успенском соборе Московского Кремля патриарх Кирилл представил верующим Казанскую икону Божией Матери, которая считалась утраченной после революции.

Речь шла не о первоначальном образе, явленном в Казани в 1579 году, а о московском списке — исторической иконе, которую, согласно церковному преданию, связывают с народным ополчением Минина и Пожарского.

В 2023 году патриарх Кирилл объявил об обретении московского списка Казанской иконы Божией Матери, исчезнувшего в 1918 году Источник: Сергей Власов / cайт пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

Считалось, что эта святыня исчезла в 1918 году. Однако более века спустя ее обнаружили в складском помещении патриаршей резиденции в Переделкине. По сообщению Казанской митрополии, проведенная экспертиза подтвердила подлинность исторического образа.

В тот же день икону перенесли в Казанский собор на Красной площади — место, с которым была связана ее история. В 2024 году святыню провезли по российским епархиям. Только за первые месяцы, по данным РПЦ, перед ней смогли помолиться более 800 тысяч верующих.

«Троица» Андрея Рублева

История этой иконы начинается в XV веке. Андрей Рублев написал «Троицу» для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря, основанного Сергием Радонежским.

После революции образ оказался в музейном собрании. С 1929 года он хранился в Третьяковской галерее, где стал одним из самых известных произведений древнерусской живописи.

В мае 2023 года было объявлено о решении передать икону Русской православной церкви. Этому предшествовали обращения патриарха Кирилла к президенту России. Сначала святыня находилась в храме Христа Спасителя в Москве. А 22 июня 2024 года ее перенесли в Троице-Сергиеву лавру, где она заняла историческое место.

В 2024 году знаменитая «Троица» Андрея Рублева вернулась в Троице-Сергиеву лавру, для которой была создана в XV веке Источник: Олег Варов / cайт пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

Для церкви событие имело особое значение. Патриарх Кирилл называл возвращение «Троицы» историческим, подчеркивая ее роль в православной традиции.

Гробницу четырежды спасали от уничтожения

Эта история вполне могла закончиться потерей одного из выдающихся памятников русского ювелирного искусства. Серебряную раку Александра Невского создали в XVIII веке по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны. После революции ее изъяли из монастыря и передали в музей.

За последующее столетие гробницу несколько раз спасали от уничтожения. В 1920-е годы серебряный комплекс могли переплавить. Во время Великой Отечественной войны его эвакуировали из Ленинграда. Позднее специалисты Эрмитажа занимались сохранением и реставрацией памятника.

Серебряную раку Александра Невского передали Александро-Невской лавре в 2023 году после столетнего хранения в Эрмитаже Источник: Сергей Власов / cайт пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

В мае 2023 года было принято решение передать раку Александро-Невской лавре. Договор заключили на 49 лет с возможностью продления, при этом памятник остался государственной собственностью. В сентябре 2023 года началось перемещение исторического комплекса в лавру.

Святыня, ради которой люди стояли часами

Не все важные события были связаны с поиском утраченных реликвий. Некоторые святыни впервые за долгое время привозили в Россию из-за границы. Один из наиболее известных примеров — принесение мощей святителя Николая Чудотворца в 2017 году.

Основная часть мощей святого хранится в итальянском городе Бари. По договоренности между церковными представителями частица мощей была временно доставлена в Россию.

Сначала святыня находилась в московском храме Христа Спасителя, затем — в Санкт-Петербурге. К ней выстраивались огромные очереди. Принесение мощей проходило по благословению патриарха Кирилла и стало одним из наиболее масштабных паломнических событий тех лет.

В 2017 году частица мощей Николая Чудотворца впервые была доставлена из итальянского Бари в Россию для массового поклонения Источник: Олег Варов / cайт пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

Редкие святыни, привезенные с Афона

В 2011 году в Россию доставили Пояс Пресвятой Богородицы, который хранится в Ватопедском монастыре на Афоне. По православному преданию, реликвия связана с земной жизнью Девы Марии.

Святыню провезли по нескольким российским городам, и везде ее встречали многочисленные паломники. Еще одно заметное событие произошло в 2014 году, когда в Россию впервые привезли Дары волхвов из афонского монастыря Святого Павла. По церковному преданию, это золото, ладан и смирна, которые волхвы принесли младенцу Иисусу.

Среди других известных принесений святынь в годы патриаршества Кирилла были крест апостола Андрея Первозванного в 2013 году и мощи преподобного Силуана Афонского в 2016 году.

Мощи патриарха Тихона: путь по стране

В 2025 году Русская православная церковь отмечала столетие со дня смерти патриарха Тихона — первого после восстановления патриаршества в 1917 году.

Его мощи были обретены еще в 1992 году, задолго до избрания Кирилла патриархом. Однако именно в 2025 году состоялось их масштабное принесение по епархиям России и Белоруссии.

В 2025 году мощи святителя Тихона провезли по епархиям России и Белоруссии к столетию со дня его кончины Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU