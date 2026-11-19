Мир накрыла волна GTA . В самых разных странах геймеры взяли себе выходной на 19 ноября, чтобы сразу протестировать шестую часть игры, которую они ждали аж 13 лет. Релиз превратился в неофициальный праздник и, кстати, совпал с международным днем мужчин.

Соцсети пестрят шуточными роликами о том, как миллионы геймеров готовились к исследованию Вайс-Сити. Одни наряжаются, как на свидание, другие подписывают со своими девушками соглашения о предоставлении игрового иммунитета, где запрещается отвлекать от консоли без крайней необходимости или доказывают своим женам плюсы того, что они месяц будут сидеть дома за игрой. Блогер Марк Мирошниченко из Москвы пошел еще дальше и переоборудовал гараж под место для игры.