Путин заявил, что России необходимо понять, с чем европейцы готовы прийти на эти переговор Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Обсуждать вопрос безопасности Украины без Европы было бы странно. Так считает президент России Владимир Путин. Он объяснил, возможен ли саммит по этому и другим вопросам с представителями ЕС.

«Мы понимаем, что обсуждать вопросы, связанные с безопасностью, в том числе безопасностью в Европе, без европейцев, бессмысленно. Почему я сейчас это говорю в привязке к Украине? Очень простой ответ. Потому что один из ключевых компонентов урегулирования, по мнению украинской стороны, заключается в обеспечении их безопасности. И мы согласны. Так же, как должна быть обеспечена безопасность России, должна быть обеспечена и безопасность самой Украины. Это правда. Но как она должна быть обеспечена? Это вопрос», — заявил Путин.

Он добавил, что именно поэтому Россия согласилась с предложением американских переговорщиков. А именно с предложением о том, что безопасность Украины должна быть вписана в общеевропейскую безопасность.

Президент упомянул и желание участия европейцев в трехсторонних переговорах по урегулированию украинского кризиса. Путин заявил, что России необходимо понять, с чем они готовы прийти на эти переговоры. На этом фоне Россия пригласила представителей ЕС в Москву.

«Мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию. А после этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог с Украиной», — подчеркнул Путин.

Вместе с этим президент напомнил, что без смены политических элит в ряде европейских стран нормализовать отношения России и Европы не получится.

Ранее президент раскрыл, что сейчас происходит между Россией, Украиной и Европой. Он уверен, что к этим странам придет понимание, что лучше согласиться с компромиссами, чем потом столкнуться с реалиями.