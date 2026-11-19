Всех жильцов здания эвакуировали Источник: ProGeorgian / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 ноября.

Геймеры остались без GTA VI после сбоя

С выходом GTA VI сервис PlayStation Network столкнулся с техническими неполадками. Об этом сообщает мониторинговый портал Downdetector.

Игроки из разных регионов России столкнулись с проблемами подключения к серверам. Они не могут войти в свои аккаунты, у некоторых не загружаются игры и обновления.

На сайте PlayStation также говорится о неполадках. Указано, что сбой затронул функцию потоковой передачи игр. Проблемы могут возникать при запуске игр, приложений и использовании сетевых функций на PS5, PS4, PS3, PS Vita и в веб-версии сервиса.

«У вас могут возникнуть трудности с запуском игр, приложений или сетевых функций. Мы работаем над устранением проблемы как можно скорее. Благодарим за терпение», — сказано в сообщении.

По данным Entireweb, жалобы на работу PlayStation Network поступают из 36 стран за последние сутки. Больше всего сообщений из США, Франции, Германии, Швеции, Польши и Бразилии.

В Египте нашли огромное захоронение с сотнями могил

В провинции Менуфия, расположенной к северу от Каира, египетские археологи обнаружили древний некрополь, содержащий сотни саркофагов. Об этом сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Хешам Эль-Лейти рассказал, что захоронения относятся к позднему периоду Древнего Египта, эпохе Птолемеев и началу римского правления. По предварительным оценкам, основная часть некрополя использовалась в III–II веках до нашей эры.

Эль-Лейти отметил уникальность открытия, подчеркнув большое количество захоронений и саркофагов, найденных на открытом погребальном дворе.

На месте раскопок ученые обнаружили:

Сотни саркофагов из камня, керамики и дерева;

Несколько кирпичных гробниц с арочными сводами;

Золотые предметы: «золотые языки», серьги, подвески и тонкие золотые пластины;

Амулеты, скарабеи, в том числе из лазурита, и статуэтки ушебти с иероглифами;

Изображения Исиды-Афродиты и сфинксов.

Археологи предполагают, что здесь хоронили представителей среднего класса. По словам Хешама Эль-Лейти, некрополь расположен в районе древнего города Теранофис, где добывали натрон, используемый для мумификации. Ранее в этом районе были найдены остатки древнего города и храм богини Хатхор.

Работы по раскопкам продолжаются. Ученые считают, что под песками могут находиться дополнительные захоронения и другие древние сооружения.

Гигантский астероид приближается к Земле

Американские астрономы из обсерватории Китт-Пик нашли новый астероид под обозначением 2026 TB84, движущийся в направлении Земли. Диаметр этого небесного тела составляет около 120 метров, что эквивалентно высоте тридцатиэтажного здания.

Это небесное тело принадлежит к группе астероидов Аполлона. Его открытие было сделано 7 октября 2026 года. Ученые отмечают, что он приближается к нашей планете со скоростью примерно 9,9 километра в секунду.

Несмотря на большие размеры и высокую скорость, риска столкновения нет. 19 ноября 2026 года, примерно в 22:19 по всемирному времени (01:19 по московскому времени), астероид максимально приблизится к Земле. По оценкам специалистов, он пройдет на расстоянии около 4,64 миллиона километров от нашей планеты. Это расстояние значительно превышает дистанцию до Луны и считается безопасным.

Теоретически, если бы астероид столкнулся с Землей, мощность удара составила бы около 9,3 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, это примерно в 600 раз больше, чем мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, и сопоставимо с энергией, высвободившейся при падении Тунгусского метеорита в 1908 году.

Россиян ждет шестидневка в 2027 году

В 2027 году россиян, привыкших к пятидневной рабочей неделе, ожидает шестидневный рабочий график из-за переноса выходного дня. Об этом сообщила Яна Ярхина, директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание».

По словам Ярхиной, в феврале 2027 года, с 15 по 20 число, россиянам, которые обычно работают с понедельника по пятницу, предстоит выйти на работу и в субботу. Выходной, который должен был быть в субботу, 20 февраля, переносится на понедельник, 22 февраля. В результате жители страны смогут отдохнуть три дня подряд — с 21 по 23 февраля.

Таким образом, после праздничных выходных россиянам предстоит отработать всего три дня. Это будет одна из самых коротких рабочих недель в 2027 году.

Вузам грозят серьезные перемены

В России рассматривают возможность ужесточения требований к выдаче лицензий и государственной аккредитации высшим учебным заведениям. С такой инициативой выступили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин и ряд депутатов.

Как сообщила «Интерфаксу» глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, законопроект исключает возможность получения государственной аккредитации для укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки. Вузы, чьи программы не имеют государственной аккредитации более двух лет, могут лишиться лицензий.

Согласно предложенным изменениям, Минобрнауки будет участвовать в процессе лицензирования образовательных программ, оценивая их соответствие потребностям экономики и государственной политике в сфере образования. Новые правила планируется ввести с 1 сентября 2027 года.

Умер комик с лицом ребенка Элдос Алмазов

Умер 29-летний комик Элдос Алмазов, которого многие знают по стендапу и тому, что у него лицо ребенка. Родственники артиста раскрыли подробности его смерти и рассказали о длительной борьбе с болезнью.

По словам двоюродной сестры Айданы, Элдос три года боролся с раком костей. О его уходе она сообщила в комментарии к последнему посту в Telegram-канале артиста.

«Вчера во время операции мы потеряли Элдоса. Это огромная утрата для всех нас, особенно для его родителей. Родные Элдоса, особенно его мама и папа, очень долго боролись с этой болезнью. Только Всевышний знает, через какие тяжелые дни и испытания им пришлось пройти», — призналась родственница Алмазова.

Она также попросила подписчиков не оставлять негативных комментариев и молиться за Элдоса. Девушка обратилась к тем, кто хочет поддержать семью, и попросила связаться с ней. Родные Элдоса находятся в тяжелом состоянии.

«Сейчас близкие находятся в очень тяжелом эмоциональном состоянии. Я на данный момент нахожусь в Москве, поэтому публикую эту информацию здесь с разрешения семьи. Я пишу об этом не просто так и не ради привлечения внимания. Здесь произошла трагедия: человек ушел из жизни. Прошу отнестись с пониманием и уважением к горю семьи», — подчеркнула девушка

Элдос родился в Кыргызстане, и там же пройдут его похороны. В селе Тельман сегодня в 14:00 по местному времени состоится поминальная служба.

Когда восстановят Крымский мост после трех атак подряд

Власти рассматривают различные сценарии и ориентировочные сроки восстановления Крымского моста, поврежденного в результате трех атак ВСУ. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, конкретные меры по восстановлению моста будут зависеть от выбранного метода.

«Отдельные элементы можем через месяц-два запустить. Остальное — будем смотреть», — сказал он в кулуарах Транспортной недели.

В настоящее время эксперты оценивают масштабы ущерба. В Минтрансе уточнили, что мост был атакован украинскими дронами, и, к счастью, никто не пострадал.

Точные сроки ремонта моста определят в течение недели. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что его восстановят и сделают еще лучше, чем прежде.

С этим согласен и президент России Владимир Путин. Он заявил, что мост обязательно восстановят в ближайшее время.

«Автомобильному мосту нанесен серьезный ущерб, ж/д уже восстановлен. Не так уж и сложно это сделать», — отметил президент.

Кроме того, план восстановления Крымского моста полностью согласован. Его утвердят в ближайшие дни, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сегодня восстановили движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста. По информации Минтранса, со станции Тамань отправился первый поезд. По словам вице-премьера РФ Андрея Никитина, движение поездов по второму пути Крымского моста может быть восстановлено в ближайшие день-два, передает ТАСС.

Часть осужденных женщин хотят амнистировать

В Госдуме предложили амнистировать некоторых осужденных женщин. Это коснется тех, кто страдает тяжелыми заболеваниями и отбывает наказание в местах лишения свободы. С такой инициативой выступила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина, сообщает Life.ru.

В интервью изданию парламентарий прокомментировала решение президента России Владимира Путина помиловать блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, у которой диагностирован рак. Кроме того, инфлюенсер была освобождена от уплаты штрафа в размере 763 миллионов рублей. Останина считает, что подобное отношение должно быть распространено на всех женщин, находящихся в подобной ситуации.

«Включим эту категорию, чтобы не только блогер Лерчек, которая славится знакомствами в мире высокопоставленных особ, а все женщины, которые воспитывают детей, которые больны, имели право на то, чтобы быть досрочно освобожденными», — сказала депутат.

Молодоженам предлагают разрешить заключать брачные контракты прямо в ЗАГСах

Молодоженам следует предоставлять возможность заключать брачные контракты сразу после церемонии бракосочетания в ЗАГСах. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Считаю, что необходимо информировать всех молодоженов о том, что есть возможность заключения брачного контракта и эту возможность можно предоставлять прямо в ЗАГСе», — сказал Гриб в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время заключение брачного контракта требует нотариального заверения, но предложил передать эту функцию сотрудникам ЗАГСов. По его мнению, органы ЗАГС могут удостоверять брачные контракты, что будет способствовать защите молодых семей.

Люди пропали без вести после взрыва газа в жилом доме в Грузии

В тбилисском районе Поничала спасатели ведут поиски семи человек, включая троих детей, которые пропали после взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщил глава МВД Грузии Сулхан Тамазашвили, прибывший на место инцидента.

Взрыв в многоквартирном доме прогремел утром 19 ноября. По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа в одной из квартир. Всех жильцов здания эвакуировали.

По последним данным Минздрава, в результате происшествия пострадали четыре человека. Трое погибли.

Глава МВД подчеркнул, что один из раненых находится в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в больницу.