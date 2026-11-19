ДТП с пешеходом на проспекте Фрунзе Источник: читательница 76.RU Алина

Вечером 18 ноября в Ярославле сбили пешехода. Происшествие случилось на проспекте Фрунзе в 17:23. Об этом в редакцию 76.RU сообщил муж пострадавшей.

«Алина [пострадавшая] переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый у ТРЦ „Фреш“. Там ее сбил мужчина на черной иномарке. Он вышел с улыбкой и сказал: „Все ли нормально? Я вас не заметил“. Потом сел в машину и быстро уехал», — рассказал читатель 76.RU Александр.

Дома 33-летняя Алина уже вызвала скорую и полицию. С ее слов, сотрудник ГИБДД им сообщил, что водителя нашли, сам инцидент зафиксировали. Алину же увезли в травмпункт.

По законодательству водителю, сбившему пешехода и причинившему ему легкий вред здоровью, грозит административная ответственность. Его могут лишить прав на срок от года до полутора лет или арестовать на срок до 15 суток.

В больнице девушке диагностировали ушиб, ссадины левого коленного сустава и растяжение связок. Также дали направление на рентген. Справка была оформлена в 21:37.

Справка пострадавшей из травмпункта Источник: читательница 76.RU Алина

Редакция 76.RU уточнила информацию у УМВД России по Ярославской области. Там подтвердили, что ДТП у них зарегистрировано в 17:31.

«Мужчина-водитель „Ниссан“ совершил наезд на 33-летнего пешехода. Сотрудники разбираются в обстоятельствах происшествия», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители уточнили, что опросили водителя на месте ДТП.