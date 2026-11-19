В ранние девяностые земельный комитет Целинского района выдал Владимиру Кислице 9 гектаров земельного пая Источник: Городские медиа

Житель станицы Сладкая Балка Ростовской области Владимир Кислица более 30 лет считал себя законным владельцем земельного пая в 9 гектаров. Проблемы начались в 2018 году, когда после увольнения из ЗАО «Родина» (бывший советский колхоз) мужчина решил продать свою землю. Рассказываем его историю в видео выше .

Руководство предприятия заявило фермеру, что прав на имущественный пай у него больше нет. Земли станичников перешли в уставный капитал ЗАО еще в 1990-е годы в обмен на акции и дивиденды. Но Кислица был уверен в своей правоте: оригинал свидетельства о праве собственности оставался у него на руках, а доверенностей на передачу земли он никому не подписывал.

Попытка фермера обновить документы в МФЦ обернулась судебными тяжбами и уголовным преследованием. Руководство агрогиганта потребовало через суд признать права Кислицы отсутствующими. К делу подключились силовые структуры: против пенсионера возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Судебное противостояние длилось несколько лет. Целинский райсуд приговорил фермера к трем годам лишения свободы условно. Четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил это решение, признав Кислицу законным собственником, и отправил дело на пересмотр. В Росреестре также подтвердили, что переход права на землю к ЗАО «Родина» никогда не регистрировался. Несмотря на позицию кассации, целинский райсуд повторно рассмотрел дело и приговорил мужчину уже к двум годам реального срока. Фермер провел в новочеркасском СИЗО четыре месяца.

После многочисленных жалоб Кислицы в Генпрокуратуру и правительство региона районная прокуратура сама ходатайствовала о смягчении приговора. В ноябре 2024 года уголовное преследование прекратили, и только в 2025 году следствие официально закрыло дело за отсутствием состава преступления по реабилитирующим обстоятельствам.