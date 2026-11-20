На корабле пострадали десятки пассажиров и членов экипажа Источник: cruisecritic.com

На круизном лайнере Caribbean Princess во время путешествия по Карибскому морю произошла крупная вспышка неизвестного желудочно-кишечного вируса. Всего за четыре дня после выхода из порта сильное недомогание почувствовали 134 туриста и 14 членов экипажа. Об этом сообщает New York Post.

Инфекция проявилась во время 12-дневного рейса из Форт-Лодердейла (Флорида). Лайнер шел по маршруту через Карибские острова, Колумбию и Панамский канал.

Основными симптомами у 148 заболевших стали острая диарея и рвота. В американских Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) пока не смогли установить точного возбудителя.

В самой компании Princess Cruises охарактеризовали случившееся как «легкое желудочно-кишечное заболевание». Официальный представитель оператора в комментарии NBC News подчеркнул, что большинство пассажиров болезнь не затронула, а судно не станет прерывать рейс и вернется во Флориду по графику 23 ноября.

По информации телеканала, это уже четвертая вспышка кишечной инфекции на судах Princess Cruises в 2026 году — больше, чем у любого другого круизного оператора в мире. Аналогичный случай произошел на этом же лайнере в мае.