«Я не злопамятный, просто злой и память у меня хорошая» — знакомая фраза? Проверим, насколько она про вас! В этом тесте нет правильных или неправильных ответов, зато есть 10 ситуаций, в которые попадал каждый. Выбирайте вариант, который ближе всего к вашей первой реакции, и узнайте всю правду о своем характере. Умеете ли вы искренне прощать людей или записываете каждый косой взгляд в свой персональный «черный список»? Проверьте, насколько легко вам удается отпускать старые обиды.
Близкий друг забыл поздравить вас с днем рождения, хотя вы каждый год готовите для него сюрпризы. Ваши действия?
Слегка расстроюсь, но не стану зацикливаться — мало ли какой у человека аврал на работе
Напишу ему через пару дней с легкой иронией: «Ну что, всё еще празднуешь мой день рождения?» — пусть почувствует неловкость
Молча сделаю выводы. В следующий раз не стану его поздравлять
Коллега случайно пролил кофе на ваш важный документ или новую светлую вещь, но искренне извинился и предложил всё исправить. Как отреагируете?
Скажу: «Ничего страшного, с кем не бывает!» — и через десять минут уже забуду об этом
Внешне улыбнусь и приму извинения, но внутри буду кипеть еще пару дней и при случае напомню о его неуклюжести
Буду считать его безответственным человеком и еще долго буду вспоминать эту историю в разговорах с другими коллегами
Вы сильно поссорились с родственником. Конфликт вроде бы исчерпан, но через месяц всплывает новая бытовая мелочь. Вы:
Обсуждаете только текущую ситуацию, не вороша прошлое
Можете в запале бросить фразу: «А помнишь, месяц назад ты тоже поступил некрасиво?»
Вываливаете целый список старых обид за последние пару лет — у вас всё записано в памяти до мельчайших деталей
Человек, который когда-то сильно вас подвел, спустя пару лет просит о небольшой помощи. Что вы сделаете?
Помогу, если это не требует от меня сверхусилий. Люди меняются, зачем тащить старый груз?
Помогу, но так, чтобы он понял: я делаю это из благородства, хотя его старый поступок я не забыл
Откажу без малейших угрызений совести. Предателей и тех, кто однажды подвел, я вычеркиваю навсегда
Как долго вы обычно прокручиваете в голове неприятный разговор, в котором вам нагрубили (например, в очереди или в транспорте)?
Выхожу из транспорта — и через пять минут уже думаю о своих делах
Весь вечер придумываю в голове идеальные остроумные ответы, которые надо было сказать тому хаму
Могу вспоминать эту ситуацию несколько дней и искренне желать обидчику, чтобы ему вернулось бумерангом
Знакомый вернул вам долг на неделю позже обещанного срока, не предупредив заранее. Ваша реакция?
Выдохну с облегчением, что деньги вернулись, и закрою тему
Деньги возьму, но про себя поставлю галочку: больше в долг этому человеку не даю
Буду считать его ненадежным человеком, с которым вообще не стоит иметь никаких дел, и при случае припомню задержку
Верите ли вы в поговорку «Кто старое помянет, тому глаз вон»?
Полностью согласен! Жить прошлым — только портить себе нервы и здоровье
Согласен отчасти: простить можно, но забывать о том, на что способен человек, глупо
Нет, я считаю, что у людей отличная память не просто так — она защищает нас от повторных граблей
Если кто-то публично покритиковал вашу работу или внешний вид, как вы будете относиться к этому человеку дальше?
Если критика по делу — приму к сведению, если нет — просто пропущу мимо ушей
Стану держаться с ним настороженно и невольно буду искать изъяны уже в его работе
Этот человек автоматически попадает в мой личный «черный список» — общаться по-доброму я с ним больше не смогу
Легко ли вы говорите «Я тебя прощаю», когда обидчик просит прощения?
Да, мне самому становится легче, когда конфликт закрыт и напряжение ушло
Говорю, чтобы закрыть неприятный разговор, но в душе осадок остается еще долго
Почти никогда не говорю этого искренне — для меня извинения ничего не меняют, если поступок уже совершен
Представьте, что вы случайно встретили школьного обидчика, который когда-то испортил вам настроение или вещь. Какие эмоции испытаете?
Удивлюсь, улыбнусь и пойду дальше — это было в другой жизни
Вспомню ту самую историю и с любопытством оценю, как сложилась его жизнь
Мгновенно вспыхнет старое раздражение — я до сих пор помню тот день в подробностях