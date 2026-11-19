Отвечая на вопросы нашего теста, вы легко можете наткнуться на такого же добряка, как и вы. Не пропустите эту встречу

«Я не злопамятный, просто злой и память у меня хорошая» — знакомая фраза? Проверим, насколько она про вас! В этом тесте нет правильных или неправильных ответов, зато есть 10 ситуаций, в которые попадал каждый. Выбирайте вариант, который ближе всего к вашей первой реакции, и узнайте всю правду о своем характере. Умеете ли вы искренне прощать людей или записываете каждый косой взгляд в свой персональный «черный список»? Проверьте, насколько легко вам удается отпускать старые обиды.