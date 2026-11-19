Путин уверен, что к Украине и Европе придет понимание Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Киев и Европа пока не идут на компромиссы по украинскому урегулированию. Президент России Владимир Путин раскрыл, почему так происходит

«Киев и Европа пока не соглашаются на компромиссы по украинскому урегулированию, но, может, придут к этому», — считает Путин.

Он добавил, что к Украине и Европе придет понимание, что лучше согласиться с компромиссами, чем потом столкнуться с реалиями. По словам Путина, Россия согласилась с компромиссами по урегулированию украинского кризиса, которые предлагали США.

«Если они (украинские власти — Прим.ред.) хотят завершить конфликт, пусть соглашаются с теми компромиссами, которые были предложены еще до Анкориджа американцами. Мы с ними согласились, и теперь дело за Украиной», — сказал он на пресс-конференции по итогам своей рабочей программы в Шэньчжэне.

Путин напомнил, что восемь лет Россия пыталась урегулировать кризис на Украине мирными средствами. Также президент подчеркнул, что Россия не начинала никакой войны, но пытается её закончить.

Он заявил, что Россия готова к диалогу с представителями киевского режима, несмотря на то, что они пришли к власти в результате госпереворота. Также он считает бессмысленным желание Украины ещё какое-то время удерживать оставшиеся под их контролем 10% Донбасса.

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