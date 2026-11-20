Родственники Эллисон сначала считали, что ее убили Источник: Tiffany Mischelle Conner / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В американском штате Джорджия собаки насмерть загрызли 36-летнюю мать троих детей. Ее тело обнаружили за заброшенным домом в округе Бартоу. Причину смерти установили после вскрытия.

Утром в понедельник, 16 ноября, в службу 911 поступило сообщение о человеке без сознания в поле за пустующим домом. Прибывшие сотрудники офиса шерифа обнаружили там тело Эллисон Линн Андерсон, которая ранее служила военным медиком. Об этом сообщает FOX 5 Atlanta со ссылкой на Бюро расследований Джорджии.

Первоначально родственники женщины считали, что Эллисон застрелили. Однако вскрытие показало, что она скончалась от травм, полученных при нападении собак.

Нескольких животных, причастных к нападению, нашли и передали в специализированную службу. Сколько их всего напало на женщину, следователи не уточняют.

После завершения расследования материалы передадут в прокуратуру. Будут ли кому-либо предъявлены обвинения, пока неизвестно.

У погибшей остались 20-летняя дочь и двое младших сыновей. По словам родственников, дочь Андерсон ждет первого ребенка. Семья открыла сбор средств на похороны и помощь детям.