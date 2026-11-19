Редкое природное явление притягивает на побережье множество туристов Источник: Arun Ajith Nair / Khaleejtimes.com

На побережье Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заметили уникальное природное явление. Вода на пляже Аль-Аках в эмирате Фуджейра, а также в районе Хорфаккана начала светиться ярко-голубым цветом.

Свечение на волнах легко заметить невооруженным глазом. Оно остается на руках, и даже если наступить на песок у воды, след всё равно светится, пишет газета Khaleej Times со ссылкой на фотографа Рами Дибо.

Природный феномен можно будет наблюдать еще в течение нескольких недель Источник: pixtarami / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Это необычное явление — ночная биолюминесценция. Ее причиной стали микроскопические организмы Noctiluca scintillans, известные как «морская искра». Как пояснила арабскому изданию доцент Университета Хорфаккана Сильвана Бирченоу, такие круглые полупрозрачные клетки периодически встречаются на прибрежных территориях ОАЭ и Персидского залива. При большом скоплении именно они меняют цвет воды, а в темноте от любого движения вспыхивают ярко-синим светом.

Трогать светящийся песок и воду руками абсолютно безопасно. Однако долгое купание может вызвать легкое раздражение у людей с чувствительной кожей из-за аммиака, который выделяет планктон.

Метеоролог Мухаммед Саджад отметил, что в этом году Эмиратам особенно повезло, так как обычно жители видят похожие явления только в соседнем Омане. По его словам, биолюминесценция чаще всего проявляется в октябре–ноябре и марте–мае, но для ее наблюдения невооруженным глазом должны совпасть сразу несколько условий: теплая спокойная вода и полная темнота вдали от городских огней.