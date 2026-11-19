В следующем году Российский союз автостраховщиков намерен добиваться, чтобы поврежденные в авариях машины чаще ремонтировали по ОСАГО, а не выплачивали владельцам деньги. Также союз работает над сервисом продажи полисов на своем сайте. О планах ведомства рассказал на пресс-конференции в ТАСС президент РСА Евгений Уфимцев.
«Реформа натурального возмещения — одна из самых больших задач, которую нужно сдвинуть с места: начать ремонтировать машины, а не платить деньгами и не поощрять недобросовестных посредников, зарабатывающих на штрафах и пенях», — заявил Уфимцев.
По словам главы РСА, сейчас по ОСАГО ремонтируют около 7% машин, тогда как по КАСКО — 90–95%. Основные жалобы водителей связаны с учетом износа при денежных выплатах: автомобилисты считают, что полученных сумм недостаточно, уточнил он.
«В случае же натурального ремонта — по той модели, которую мы предлагаем, — страховщик будет полностью компенсировать потребителю сумму без учета износа», — сказал Уфимцев.
Также Уфимцев заявил, что средняя стоимость полиса ОСАГО за девять месяцев 2026 года составила 7830 рублей — примерно столько же, сколько за аналогичный период 2023-го. Для аккуратных водителей стоимость страховки практически не меняется уже три года. Молодые и неопытные автомобилисты, а также водители с плохой страховой историей, по его словам, платят заметно больше.
Средняя выплата по ОСАГО за девять месяцев достигла примерно 127 тысяч рублей. К концу года в РСА ожидают ее увеличения примерно до 150 тысяч рублей на фоне обновления справочников стоимости запчастей, уточнил Уфимцев.
Он выступил против запуска продажи ОСАГО через «Госуслуги», вместо этого предложив развивать сервис на сайте РСА за счет страховщиков. По его словам, союз уже работает над таким сервисом.
Также в РСА обсуждают подписку на ОСАГО — с автоматической оплатой и продлением полиса. По словам Уфимцева, пока идея находится на стадии обсуждения.
В 2027 году автовладельцев может ждать еще одно крупное изменение, связанное с выплатами по ОСАГО. Правительство ранее поддержало инициативу об увеличении максимальной компенсации за вред жизни и здоровью потерпевших в четыре раза — с нынешних 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Ожидается, что новые лимиты могут заработать с 1 марта 2027 года.