Средняя выплата по ОСАГО за 9 месяцев достигла 127 тысяч рублей Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В следующем году Российский союз автостраховщиков намерен добиваться, чтобы поврежденные в авариях машины чаще ремонтировали по ОСАГО, а не выплачивали владельцам деньги. Также союз работает над сервисом продажи полисов на своем сайте. О планах ведомства рассказал на пресс-конференции в ТАСС президент РСА Евгений Уфимцев.

«Реформа натурального возмещения — одна из самых больших задач, которую нужно сдвинуть с места: начать ремонтировать машины, а не платить деньгами и не поощрять недобросовестных посредников, зарабатывающих на штрафах и пенях», — заявил Уфимцев.

По словам главы РСА, сейчас по ОСАГО ремонтируют около 7% машин, тогда как по КАСКО — 90–95%. Основные жалобы водителей связаны с учетом износа при денежных выплатах: автомобилисты считают, что полученных сумм недостаточно, уточнил он.

«В случае же натурального ремонта — по той модели, которую мы предлагаем, — страховщик будет полностью компенсировать потребителю сумму без учета износа», — сказал Уфимцев.

Также Уфимцев заявил, что средняя стоимость полиса ОСАГО за девять месяцев 2026 года составила 7830 рублей — примерно столько же, сколько за аналогичный период 2023-го. Для аккуратных водителей стоимость страховки практически не меняется уже три года. Молодые и неопытные автомобилисты, а также водители с плохой страховой историей, по его словам, платят заметно больше.

Средняя выплата по ОСАГО за девять месяцев достигла примерно 127 тысяч рублей. К концу года в РСА ожидают ее увеличения примерно до 150 тысяч рублей на фоне обновления справочников стоимости запчастей, уточнил Уфимцев.