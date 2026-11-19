18 ноября Ярославскую область накрыли снегопады. Правда, сугробами жителей погода не порадовала. При плюсовой температуре снег таял практически моментально. Специалисты центра «Фобос» рассказали, что, пока циклон «устраивает репетицию зимы» в разных регионах страны, в Центральной России, в частности в столице, наблюдается потепление.
«И это потепление в сочетании с небольшими дождями полностью расправится со всеми приметами зимы. Такая погода задержится вплоть до субботы, но затем воздух остынет до +2…+3 градусов, и к осадкам вновь станет примешиваться снег», — добавили эксперты утром 19 ноября.
Прогноз погоды в Ярославской области по дням:
20 ноября. Воздух прогреется до +4 градусов. Погода обещает быть пасмурной, ночью ожидаются дожди. Умеренный южный ветер;
21 ноября. Температура сохранится на отметке от +3 до +4 градусов. Пасмурная погода, к вечеру пойдет дождь. Умеренный северо-восточный ветер;
22 ноября. Ожидается небольшое похолодание. Температура снизится до +1 градуса. Ожидается переменная облачность, с утра до вечера обещают снег. Ветер западный порывами до пяти метров в секунду.
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