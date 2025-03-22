«До сих пор не взята на контроль»: власти Ярославля обратятся в прокуратуру и СК из-за вони в городе

Власти обратятся в правоохранительные органы из-за вони в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мэрия Ярославля обратится в следственный комитет и прокуратуру из-за едкого химического запаха во Фрунзенском районе. Такое решение приняли 21 марта во время заседания комиссии по ЧС.

«Главная тема — едкий химический запах, распространяющийся во Фрунзенском районе. По всем фактам нарушений, которые сегодня озвучили, мэр Ярославля Артем Молчанов дал поручение направить обращение в правоохранительные органы. Необходимо разобраться, почему при наличии массы фактов и обращений граждан ситуация до сих пор не взята на контроль профильными ведомствами», — рассказали городские власти.

В мэрии уточнили, что за проблемой с экологической обстановкой во Фрунзенском районе держит следит мэр Артем Молчанов.

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям продолжает поиск решения данного вопроса», — уточнили власти.

Жители Фрунзенского района не первый год жалуются на вонь. Правоохранители и власти проверяли работу предприятий в этом районе, и даже приостанавливали деятельность одного из них. Но люди продолжали сообщать о химическом запахе.

Месяц назад горожане жаловались на едкую вонь и смог, которые были особенно ощутимы 22 и 23 февраля. Стационарный пост контроля качества воздуха, установленный во Фрунзенском районе, выявил с 21 по 25 февраля в этом районе превышение содержания в атмосфере опасных веществ.