«До сих пор не взята на контроль»: власти Ярославля обратятся в прокуратуру и СК из-за вони в городе

Мэрия Ярославля обратится в следственный комитет и прокуратуру из-за едкого химического запаха во Фрунзенском районе. Такое решение приняли 21 марта во время заседания комиссии по ЧС.
«Главная тема — едкий химический запах, распространяющийся во Фрунзенском районе. По всем фактам нарушений, которые сегодня озвучили, мэр Ярославля Артем Молчанов дал поручение направить обращение в правоохранительные органы. Необходимо разобраться, почему при наличии массы фактов и обращений граждан ситуация до сих пор не взята на контроль профильными ведомствами», — рассказали городские власти.
В мэрии уточнили, что за проблемой с экологической обстановкой во Фрунзенском районе держит следит мэр Артем Молчанов.
«Комиссия по чрезвычайным ситуациям продолжает поиск решения данного вопроса», — уточнили власти.
Жители Фрунзенского района не первый год жалуются на вонь. Правоохранители и власти проверяли работу предприятий в этом районе, и даже приостанавливали деятельность одного из них. Но люди продолжали сообщать о химическом запахе.
Месяц назад горожане жаловались на едкую вонь и смог, которые были особенно ощутимы 22 и 23 февраля. Стационарный пост контроля качества воздуха, установленный во Фрунзенском районе, выявил с 21 по 25 февраля в этом районе превышение содержания в атмосфере опасных веществ.
Губернатор пригрозил закрыть предприятия в регионе, которые загрязняют воздух. Провери обещали провести не только в Ярославле, но и в Тутаеве и Ростове Великом, где люди тоже жалуются на неприятные запахи.