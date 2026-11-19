Информация об атаке на Крымский мост появилась еще ночью (фото носит иллюстративный характер) Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU

В ночь на 19 ноября Крымский мост подвергся третьей атаке ВСУ за неделю. Там приостановлено движение уже более шести часов. Все, что известно об ударе, собрали в материале.

«В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто. Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба. Дополнительная информация будет доведена по мере поступления», — сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в MAX.

Информация об атаке появилась в 1:35 (мск). Движение перекрыто уже более шести часов.

По информации Минтранса, приостановили движение поездов по железнодорожной составляющей Крымского моста. Пострадавших в результате налета нет.

В настоящее время специалисты проводят оценку нанесенного ущерба. Там же отметили, что удары по мосту были совершены украинскими беспилотниками.

Это далеко не первая атака на Крымский мост. За эту неделю их было уже три. За первые двое суток, что продолжались атаки, проезд по нему был открыт для машин всего около пяти часов.

Первой атаке мост подвергся еще 16 ноября. Автомобильное движение по нему остановили в 02:22. Около 05:00 жители Тамани слышали сирены и взрывы. В 09:08 перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» предупредил о задержках поездов из-за временного закрытия моста.

После первой атаки мост был закрыт для машин почти 17 часов. Движение возобновили, но уже около полуночи того же дня снова ограничили, то есть проехать по мосту можно было всего около 5 часов.

К слову, это была самая массовая атака с начала СВО. Тогда Минобороны заявило о сбитии 2049 беспилотников. Однако уже 17 ноября удар оказался еще более масштабным — за сутки сбито 2256 БПЛА, девять крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

Второй раз Крымский мост закрыли для движения около полуночи 17 ноября. Незадолго до этого жители близлежащего населенного пункта со стороны Краснодарского края, Тамани, начали сообщать о взрывах. Известно, что они длились несколько часов.

Уже в 01:35 17 ноября глава Крыма Аксенов сообщил о второй атаке на мост и попросил водителей воздержаться от поездок. В результате этого удара в Ленинском районе полуострова (территория сразу за мостом) погибли два человека.