Автобус вылетел в кювет в Ярославской области Источник: Жесть Ярославль / Max

В Ярославской области автобус улетел в кювет. Как сообщили очевидцы, все случилось 18 ноября в Тутаевском районе. Доставать автобус из западни стали на следующий день.

«Вчера водитель общественного транспорта не справился с управлением из-за дорожных условий и съехал в кювет. Сегодня вечером вызволяли бедолагу», — написал автор поста в канале «Жесть Ярославль».

К публикации автор прикрепил видео с места. Судя по кадрам, чтобы достать автобус, на место происшествия пригнали кран.

«Вот так вот едет ярославский автобус», — говорит очевидец на видео.

Вот так автобус доставали из кювета Источник: Жесть Ярославль / Max

Редакция 76.RU направила запросы в полицию и региональный Минтранс по поводу случившегося. Мы опубликуем ответ, как только станет известна дополнительная информация.

Напомним, ночью 19 ноября в кювет улетел и микроавтобус с пассажирами. Авария произошла на трассе М-8 «Холмогоры» в Гаврилов-Ямском районе в 03:25.