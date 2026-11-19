В Ярославской области автобус улетел в кювет. Как сообщили очевидцы, все случилось 18 ноября в Тутаевском районе. Доставать автобус из западни стали на следующий день.
«Вчера водитель общественного транспорта не справился с управлением из-за дорожных условий и съехал в кювет. Сегодня вечером вызволяли бедолагу», — написал автор поста в канале «Жесть Ярославль».
К публикации автор прикрепил видео с места. Судя по кадрам, чтобы достать автобус, на место происшествия пригнали кран.
«Вот так вот едет ярославский автобус», — говорит очевидец на видео.
Редакция 76.RU направила запросы в полицию и региональный Минтранс по поводу случившегося. Мы опубликуем ответ, как только станет известна дополнительная информация.
Напомним, ночью 19 ноября в кювет улетел и микроавтобус с пассажирами. Авария произошла на трассе М-8 «Холмогоры» в Гаврилов-Ямском районе в 03:25.
На 227-м километре автодороги «Форд-Транзит» съехал в кювет, а после машину опрокинуло. За рулем микроавтобуса находился 47-летний водитель. Как сообщили в УМВД России по Ярославской области, три пассажира получили травмы. 46-летнюю женщину госпитализировали, а 32-летнему и 27-летнему мужчинам врачи оказали медицинскую помощь прямо на месте.