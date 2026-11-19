Цаликов находится слева Источник: пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики / Chechnya.gov.ru

Бывшего замглавы Минобороны России Руслана Цаликова приговорили к 10 годам колонии по делу о получении взяток и растрате. Такое решение принял Замоскворецкий суд Москвы.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы приговорил бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей и запретом занимать должности на госслужбе на 15 лет», — цитирует источник в суде РИА Новости.

Цаликова признали виновным в получении взяток в особо крупном размере, растрате и отмывании денег. Дело рассматривали в закрытом режиме.

Задержали бывшего первого заместителя министра обороны РФ еще в марте этого года по собранным материалам ФСБ и Следственного департамента экономической полиции МВД России. Тогда же было возбуждено уголовное дело.

С 1994 по 2012 год Цаликов работал в структурах МЧС и долгое время являлся заместителем руководителя ведомства Сергея Шойгу. После того как Шойгу возглавил Министерство обороны РФ, Цаликов стал его заместителем. С поста первого заместителя министра обороны Цаликова освободили летом 2024 года после отставки Шойгу.

После того как Шойгу ушел в отставку, число уволенных, задержанных и арестованных сотрудников, а также партнеров ведомства приблизилось к двадцати. Например, его бывшего заместителя Тимура Иванова арестовали за несколько недель до отставки Шойгу. Его обвинили в получении взятки на сумму 1,185 миллиарда рублей. Суд Москвы вынес Иванову приговор и лишил его почетной награды.

Занимавший должность начальника Главного управления кадров Минобороны генерал Юрий Кузнецов был арестован 14 мая 2024 года. Ему вменяют получение взятки в виде дома с земельным участком стоимостью больше 30 млн рублей. При обыске у него нашли деньги, золото, часы и предметы роскоши на сумму более 100 миллионов рублей. Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы.

Следом 17 мая 2024 года арестовали генерала и бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова. Ему грозит 10 лет колонии за хищение более ста миллионов рублей.