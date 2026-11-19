В проблемах со сном стоит разбираться, не откладывая Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Одна бессонная ночь оборачивается легкой заторможенностью и лишней чашкой кофе, но что произойдет, если полностью лишить организм отдыха на целых семь дней? За это время мозг успевает пройти путь от замедления реакций до настоящих галлюцинаций и опасных сбоев в работе всего тела. Разбираемся вместе с неврологом, какие механизмы запускает экстремальный недосып и когда нужно срочно обращаться за медицинской помощью.

Что будет, если не спать неделю

Если человек не спит неделю, это выходит далеко за рамки обычной усталости и превращается в опасность для здоровья и жизни. Уже на 2–3 сутки без сна появляются выраженные нарушения внимания и памяти. Человеку трудно сосредоточиться, он теряет нить разговора, ошибается даже в простых и привычных действиях.

«На 4–5 сутки присоединяются эмоциональные расстройства — раздражительность, тревога, плаксивость, возможны вспышки агрессии или, наоборот, апатия, — объяснила кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории „Гемотест“ Екатерина Демьяновская. — Могут возникать иллюзии и даже галлюцинации: мозг, лишенный сна, начинает „додумывать“ образы и звуки».

Физически организм тоже страдает. Нарушается терморегуляция, колеблется артериальное давление, учащается пульс, снижается иммунная защита. На 6–7 сутки без сна состояние становится опасным для жизни: возможны спутанность сознания, дезориентация, нарушения координации, риск обмороков и падений. Мозг перестает адекватно обрабатывать информацию, и человек может не осознавать, насколько его восприятие искажено. В редких случаях длительная полная депривация сна приводит к психозу и требует неотложной медицинской помощи.

Депривация сна — это состояние полного или частичного отсутствия сна в течение определенного времени, когда человек не может удовлетворить свою базовую физиологическую потребность в отдыхе.

«Пациенты могут сообщать, что якобы вообще не спят неделю, месяц или годы. Разумеется, это не соответствует действительности. Если человек с такими жалобами функционирует и даже смог прийти к врачу, то, скорее всего, имеет место агнозия сна. Некоторые люди недооценивают свой сон или забывают, что компенсируют ночную бессонницу дневным сном», — подчеркнула врач.

Агнозия сна — это расстройство восприятия сна, при котором человек уверен, что почти не спал ночью, хотя объективно его сон был нормальным по длительности и глубине. В отличие от обычной бессонницы, при этом состоянии мозг получает отдых, но субъективно человек не чувствует, что спал.

Когда нужно обращаться к врачу

Любые проблемы со сном, которые возникли остро и мешают повседневной жизни, либо сохраняются длительное время, — это повод обратиться к врачу. Тем более если бессонница не позволяет нормально функционировать днем. В норме человек должен засыпать за 15–20 минут, спать ночью не меньше 8–9 часов без внезапных пробуждений.

Прежде чем идти к врачу, можно попробовать наладить сон самостоятельно. Для начала соблюдать гигиену сна. О бессоннице можно говорить, если человек долго ворочается при засыпании, часто просыпается ночью и не может после этого вернуться ко сну или просыпается утром задолго до будильника. При этом днем чувствует себя уставшим и разбитым, буквально засыпает на ходу.

«Стоит также насторожиться, если на фоне недосыпа появляется тревожность, подавленность, раздражительность, проблемы с памятью. Это говорит о том, что за ночь мозг не успевает отдохнуть и восстановиться», — объяснила Екатерина Демьяновская.