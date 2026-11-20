Следователи осмотрели место инцидента и собрали доказательства Источник: Nuevo Leon Civil Protection / X

В Мексике самолет Piper PA-46 Malibu вылетел на оживленную трассу, врезался в разделительное ограждение и загорелся. На борту находились шесть человек. Момент аварии снял видеорегистратор проезжавшего мимо грузовика.

Авария произошла 18 ноября около 13:50 по местному времени в муниципалитете Аподака штата Нуэво-Леон. По данным Федерального агентства гражданской авиации Мексики, самолет потерял мощность двигателя при взлете из международного аэропорта Дель-Норте. Он направлялся в штат Мехико.

Самолет вылетел на шоссе и загорелся Источник: El Debate / debate.com.mx

Самолет не смог набрать высоту, пробил ограждение аэропорта и вылетел на трассу. На записи видно, как он пересекает дорогу перед машинами, врезается в отбойник и вспыхивает. Водители резко тормозят и съезжают на обочину.

Как сообщает канал Milenio, два пилота и четыре пассажира самостоятельно выбрались из самолета до того, как он полностью вспыхнул. Они отделались легкими ушибами. Среди автомобилистов пострадавших также нет.

Движение по трассе временно пришлось перекрыть. Пожарные оперативно потушили самолет.

За несколько часов до аварии 25-летний пилот Алан Адриан Куэвас Лоо опубликовал в соцсетях видео из кабины. На записи он пожаловался на плохую погоду и сообщил, что экипаж получил разрешение на взлет.