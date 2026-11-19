Проверка отношений для девушки Брейдена оказалась самой неожиданной Источник: clavicular / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Красота — страшная сила, но некоторые начинают воспринимать эту фразу слишком буквально. Для движения луксмаксеров только идеальная внешность может привести к успеху и счастью. К этому направлению себя относит блогер-миллионник Брейден Питерс. Он не скрывает свою одержимость и регулярно делится соответствующим контентом в соцсетях. Но последние его публикации привели в шок подписчиков, и теперь те требуют его отменить.

Как признался Брейден, недавно на его безупречной коже стали появляться прыщи. Он связал это со своей девушкой и заявил, что это ее уходовые средства портят его внеземную красоту. Пойти к доктору. Сменить уходовые средства. Брейден решил, что базовый минимум в такой ситуации, если его избранница побреется налысо. Девушка сочла это правильным и сразу же выполнила пожелание возлюбленного. Питерс, разумеется, запечатлел процесс на камеру и опубликовал ролик в Сети.

Теперь девушка появляется в новых публикациях в парике Источник: clavicular / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Из-за ее средств для волос у меня появлялись прыщи. Ночной контакт лица с женскими волосами может подвергать кожу воздействию остатков комедогенных средств для волос, вызывая акне. Моя девушка в попытке помочь мне на пути к луксмаксингу сбрила все свои волосы. Очень милый жест с ее стороны, это же базовый минимум, ха-ха, — с гордостью заявил блогер.

Видео мгновенно собрало множество просмотров. Пользователи — как зарубежные, так и русскоязычные — были шокированы. Комментаторы возмущаются скандальной публикацией и призывают отменить звезду Сети. Многие обратились напрямую к пострадавшей девушке с просьбой бросить парня.

— Почему она просто не могла надевать шелковую шапочку на ночь? — задаются вопросом в комментариях.

— Звездец какой. Культура отмены еще не сработала? — в шоке одна из зрительниц видео.

— Это ужасно! Что вы заставите сделать ее в следующий раз? Девушке нужна защита от вас, — пишет одна из пользовательниц Сети.

— Скажи без слов, что ты в абьюзивных отношениях… — не могут поверить увиденному подписчики блогера.

Блогер уже на процедурах, в попытках спасти свою кожу Источник: clavicular / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Брейден, который регулярно ходит на подкасты и интервью, снимается для модных брендов и имеет кучу последователей, совсем не испугался хейта и угроз. После скандального видео он уже опубликовал новый пост, с фотографиями ухода за кожей. Всё же уже имеющиеся прыщи сами себя не уберут.