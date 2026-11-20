За общение придется платить больше Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Мобильная связь и интернет в России могут начать дорожать ощутимо быстрее — операторам нужны деньги на обновление сетей, нагрузка на которые растет. Не исключено, что в ближайшие годы ежегодный рост тарифов составит 15–20% вместо нынешних 8–10%. Об этом сообщают «Известия».

«За последние 10 лет интернет-трафик в России увеличился почти в девять раз. Доходы операторов росли значительно медленнее. Сетям необходимы обновление оборудования и расширение покрытия, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах. При оценке расходов также учитываются регуляторные требования», — сообщили изданию в Минцифры.

Возможность ускоренного роста тарифов предусмотрена в проекте обновленной Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, который подготовило ведомство. В 2021–2025 годах интернет-трафик рос в среднем на 21,6% в год, а доходы от мобильной связи и фиксированного широкополосного доступа — на 8%. Сохранять нынешние капитальные расходы при действующих тарифах без наращивания долга невозможно, говорится в документе.

При этом в Минцифры подчеркнули: работа над документом продолжается, а сценарные расчеты не означают автоматического повышения платы для абонентов. Любой рост стоимости услуг должен быть обоснован конкретными расходами на развитие и модернизацию сетей.

По мнению генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, операторам нужны дополнительные средства для строительства новых сетей и обслуживания действующих. Он не исключил, что в ближайшие годы темпы повышения могут ускориться до 15–20%. Однако партнер ComNews Research Леонид Коник отметил «Известиям», что сотовый бизнес в России остается высокодоходным, а операторы выплачивают акционерам значительные дивиденды.