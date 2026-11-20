Мобильная связь и интернет в России могут начать дорожать ощутимо быстрее — операторам нужны деньги на обновление сетей, нагрузка на которые растет. Не исключено, что в ближайшие годы ежегодный рост тарифов составит 15–20% вместо нынешних 8–10%. Об этом сообщают «Известия».
«За последние 10 лет интернет-трафик в России увеличился почти в девять раз. Доходы операторов росли значительно медленнее. Сетям необходимы обновление оборудования и расширение покрытия, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах. При оценке расходов также учитываются регуляторные требования», — сообщили изданию в Минцифры.
Возможность ускоренного роста тарифов предусмотрена в проекте обновленной Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, который подготовило ведомство. В 2021–2025 годах интернет-трафик рос в среднем на 21,6% в год, а доходы от мобильной связи и фиксированного широкополосного доступа — на 8%. Сохранять нынешние капитальные расходы при действующих тарифах без наращивания долга невозможно, говорится в документе.
При этом в Минцифры подчеркнули: работа над документом продолжается, а сценарные расчеты не означают автоматического повышения платы для абонентов. Любой рост стоимости услуг должен быть обоснован конкретными расходами на развитие и модернизацию сетей.
По мнению генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, операторам нужны дополнительные средства для строительства новых сетей и обслуживания действующих. Он не исключил, что в ближайшие годы темпы повышения могут ускориться до 15–20%. Однако партнер ComNews Research Леонид Коник отметил «Известиям», что сотовый бизнес в России остается высокодоходным, а операторы выплачивают акционерам значительные дивиденды.
Эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков считает, что при изменении массовых тарифов следует ориентироваться на инфляцию. Более существенное повышение, по его мнению, оператор обязан подкрепить расчетами расходов на обновление сети. Если платеж заметно вырастет, абонент может выбрать более дешевый пакет или перейти к другому оператору с сохранением номера.