Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП в Ярославской области. Авария произошла на трассе М-8 «Холмогоры» в Гаврилов-Ямском районе 19 ноября в 03:25.

На 227-м километре автодороги «Форд-Транзит» съехал в кювет, а после машину опрокинуло. За рулем микроавтобуса находился 47-летний водитель.

Как сообщили в УМВД России по Ярославской области, три пассажира получили травмы. 46-летнюю женщину госпитализировали, а 32-летнему и 27-летнему мужчинам врачи оказали медицинскую помощь прямо на месте.

«По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст. 12.24 КоАП РФ», — дополнили в ведомстве.

За нарушение правил ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести, грозит административная ответственность.

При причинении легкого вреда нарушителя могут наказать штрафом в размере от 3750 до 7500 рублей либо лишить его прав на срок от одного года до полутора лет.

При причинении вреда средней тяжести нарушителю могут выписать штраф в размере от 15 000 до 37 500 рублей либо лишить прав на срок от полутора до двух лет.