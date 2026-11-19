За пациентами с гипертонией и диабетом предлагают наблюдать дистанционно Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Минздрав предложил обновить правила работы терапевтов. Для этого хотят закрепить дистанционное наблюдение за пациентами с гипертонией и сахарным диабетом, уточнить порядок направления к узким специалистам и пересмотреть требования к оборудованию.

Для дистанционного наблюдения поликлиники предлагают оснащать приборами, которые будут передавать данные о здоровье пациентов. Количество устройств планируется определять по числу людей, которым необходимо такое наблюдение. О новых изменениях говорится в проекте приказа Министерства здравоохранения России. Если его примут, новые нормы должны заработать с 1 января 2027 года. Сейчас телемедицина в действующем приказе Минздрава не упоминается.

Проект также уточняет порядок направления к узким специалистам. Если терапевту сложно поставить диагноз или подобрать лечение, он направит пациента к профильному врачу. После консультации терапевт продолжит лечение и наблюдение по рекомендациям специалиста — в том числе дистанционно.

Если лечение в поликлинике не помогает или необходимые обследования нельзя провести на месте, терапевт по согласованию с профильным специалистом направит пациента в другую медицинскую организацию. При необходимости — в стационар.

Отдельно в проекте приказа прописаны помощь на дому и работа мобильных медицинских бригад. Предусмотрены выезды в отдаленные поселки, а для профилактических мероприятий — на предприятия и в учебные заведения. При выявлении или угрозе эпидемии медики смогут обходить дома и квартиры, чтобы выявлять заболевших и тех, кто с ними контактировал.

Кроме того, Минздрав предлагает обновить требования к оснащению терапевтических кабинетов, отделений и дневных стационаров. Например, в кабинете можно будет использовать механический, полуавтоматический или автоматический тонометр. При этом рабочие места врача и медсестры должны быть подключены к медицинской информационной системе.