На Федота Ледостава по состоянию дорог и водоемов пытались определить, как долго продержатся холода Источник: GPT

Скользкие дороги в ноябре — удовольствие сомнительное. Однако наши предки видели в гололеде не только неприятность, но и подсказку о предстоящей погоде. По народным приметам на 20 ноября, ледяная корка на земле могла предвещать продолжительные холода.

В народном календаре эту дату называли Федотом Ледоставом, или Федотовым днем. Считалось, что именно теперь морозы начинают всерьез сковывать реки и озера. Крестьяне присматривались к водоемам, готовили теплую одежду и постепенно переходили к зимнему укладу жизни.

Православная церковь 20 ноября вспоминает мученика Феодота Анкирского, жившего в III веке. В народе его имя сократили до Федота, а прозвище Ледостав появилось благодаря характерным для этого времени морозам.

Что нельзя делать 20 ноября

С Федотовым днем связывали поверья о достатке, удаче и отношениях с окружающими. Некоторые запреты были весьма необычными:

продавать пойманную рыбу — считалось, что после такой сделки удача отвернется от рыбака и хорошего улова больше не будет;

прогонять ворон и галок — по поверью, обиженные птицы могли навлечь неприятности;

ссориться с родными — верили, что конфликт нарушит семейное благополучие;

отказывать нуждающимся в помощи — скупость связывали с будущими потерями;

бездельничать — считалось, что ленивого человека зимой ждут нужда и недостаток припасов;

проявлять нерешительность — по поверью, постоянные сомнения мешали привлечь удачу.

Существовал и отдельный запрет для рукодельниц. Хотя прядение и ткачество приветствовались, в некоторых вариантах народных поверий не советовали вязать спицами. Считалось, что вместе с петлями можно «привязать» к себе неприятности.

На Федота женщины занимались прядением и ткачеством, заготавливая ткани и теплую одежду для семьи Источник: GPT

Что можно делать 20 ноября

На Федота Ледостава в деревнях начиналась пора зимних занятий. Долгие вечера проводили за работой, а к домашнему столу готовили сытные блюда.

В этот день существовали следующие обычаи:

прясть шерсть и лен — женщины заготавливали нити для будущей одежды и домашних тканей;

заниматься ткачеством — считалось, что изготовленное на Федота полотно будет особенно прочным;

готовить рыбные блюда — улов запекали, варили или использовали для начинки пирогов;

приглашать родных к столу — совместную трапезу связывали с семейным благополучием;

помогать соседям — добрые дела считались способом привлечь достаток;

проверять зимние запасы — заботились о дровах, теплой одежде и необходимых припасах.

С рыбой был связан необычный обычай. После семейного обеда косточки собирали и бросали в снег. По поверью, такое угощение зиме помогало обеспечить хороший улов в будущем. Рыбаки верили, что от соблюдения этой традиции зависит удача на промысле.

Народные приметы о погоде на 20 ноября

С гололедом связывали одну из главных примет Федотова дня. Если 20 ноября дороги и тропинки покрывались ледяной коркой, ожидали продолжительных холодов. Считалось, что морозы пришли всерьез и быстрого потепления ждать не стоит.

Особое внимание уделяли состоянию рек. В народе говорили: «Федот лед на лед ведет». Появление ледяного покрова воспринимали как признак наступающей зимы. Однако для крестьян ледостав имел и практическое значение: после установления прочного льда появлялась возможность устраивать зимние переправы.

Снег тоже помогал предсказывать погоду на месяцы вперед. Если 20 ноября начинался обильный снегопад, по народным поверьям, ожидали сильного весеннего половодья. Такая примета была важна для жителей поселений возле рек, где разливы могли затопить дороги и прибрежные участки.

По народному поверью, рыбные косточки бросали в снег, чтобы обеспечить удачу на будущей рыбалке Источник: GPT

Существовали и другие погодные приметы на 20 ноября:

галки и вороны громко кричат и беспокойно летают — к снегопаду;

куры рано забираются на насест — к морозам;

птицы садятся на самые высокие жерди — к особенно сильному похолоданию;

снег плотно прилегает к стенам домов — к неурожайному году;

между снегом и стенами остаются зазоры — к хорошему урожаю хлеба;

тучи движутся с севера — к продолжительным холодам;

лед на реках образуется неровными грудами — к богатому урожаю зерновых.

Приметы помогали крестьянам ориентироваться в сезонных переменах, но не являются научным способом прогнозирования погоды.

Лунный календарь на 20 ноября 2026 года

В пятницу, 20 ноября, Луна продолжает расти и приближается к полнолунию. По лунным календарям этот день связывают с сильным желанием действовать, повышенной решительностью и эмоциональными перепадами. В первой половине дня особенно важно правильно распределять силы, а позднее на первый план выходят отношения с окружающими. Период считается подходящим для проявления заботы, щедрости и творческой инициативы.