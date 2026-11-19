Дрифтер на Советской площади в Ярославле Источник: Прокуратура Ярославской области / Max

В Ярославле будут судить 26-летнего дрифтера. Он обвиняется по статье 267.1 УК РФ (совершение хулиганских действий, угрожающих безопасности эксплуатации транспортных средств).

Дрифт — это управляемый занос автомобиля в повороте с сохранением максимального угла скольжения и скорости.

Прокуратура Кировского района направила дело в суд. Об этом в ведомстве сообщили 19 ноября.

«Установлено, что в августе текущего года обвиняемый, двигаясь на личном автомобиле „Форд-Мустанг“ по Советской площади города Ярославля выехал на пешеходную зону и устроил „дрифт“, выполняя заносы и развороты на пешеходной и проезжей частях, а также продолжил движение по дороге с односторонним движением во встречном направлении», — поделились в прокуратуре Ярославской области.

Статья 267.1 УК РФ предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Видео с дрифтером на Советской площади Источник: Прокуратура Ярославской области / Max

В ведомстве опубликовали видео с молодым дрифтером. На кадрах видно, как он на красной иномарке разъезжает по Советской площади. Поблизости стоят люди, рядом с которыми водитель наворачивает финты.