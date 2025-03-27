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Город 12-летний ярославец принял участие в интеллектуальной телеигре с Тиной Канделаки

12-летний ярославец принял участие в интеллектуальной телеигре с Тиной Канделаки

Егор Старков снялся в «Умнее всех»

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4 комментария
Ярославец снялся в шоу «Умнее всех» | Источник: «Пятница!»Ярославец снялся в шоу «Умнее всех» | Источник: «Пятница!»

Ярославец снялся в шоу «Умнее всех»

Источник:

«Пятница!»

12-летний Егор Старков из Ярославля принял участие в интеллектуальной игре «Умнее всех» (12+) на «Пятнице!»

«Егор увлекается историей и музыкой. Выигрыш школьник планирует потратить на благотворительность», — уточнили в пресс-службе телепроекта.

«Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина, в которой дети отвечают на вопросы из разных областей науки и зарабатывают баллы. Игра состоит из четырех раундов. В конце все заработанные баллы конвертируются в реальные деньги. Победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.

В телепрограмме принимают участие дети от 10 до 15 лет. Среди них знатоки программирования, геополитики, шахмат, вексиллологии, ментальной арифметики, серпентологии и других областей знаний. Ведущая проекта — Тина Канделаки.

В марте 2025 года начался четвертый сезон программы «Умнее всех». Школьник Егор Старков из Ярославля принял участие в четвертом выпуске, который выйдет на экраны в 21:30 27 марта.

Смотрите «Умнее всех»?

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Не знал (-а) об этой программе
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ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Телепрограмма Школьник Интеллектуальная игра Пятница Тина Канделаки
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Комментарии
4
Гость
1 час
Форма у всех по плану унисекс и цвет чтобы никакой маскулиности, она нам не положена
Гость
1 час
Дотационые сёстры самые интеллектуалки
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