«Что с осами делать, не знаю»: жители погрузили нового главу в проблемы центра Ярославля

19 марта новый глава администрации Кировского и Ленинского районов Юрий Емец провел первую встречу с жителями. Площадкой стала библиотека на улице Вольной. Глава и сотрудники администрации приехали заранее, ждать их не пришлось. В зале собралось около 15-20 человек. Чувствовалось, что активисты приходят на такие встречи регулярно, многие между собой уже были знакомы.
В этом репортаже рассказываем, как прошла первая встреча нового главы.
Кто такой Юрий Емец
Юрию Емецу 48 лет. У нового главы центральных районов юридическое образование, которое он получил в Иркутском государственном университете.
В нулевых годах Емец работал на различных должностях в системе ФСИН Красноярского края. В апреле 2020 года был назначен первым заместителем начальника Новосибирского ГУФСИН, а с июля 2021 года стал исполняющим обязанности начальника новосибирского управления.
В 2021 году Юрий Емец возглавил УФСИН в Ярославской области. А в декабре 2024 года перешел на муниципальную службу в мэрию Ярославля.
О его назначении главой центральных районов стало известно 11 марта 2025 года.
«Через пять минут вы должны реагировать!»
Со многими вопросами люди приходят не в первый раз. Но решить их не удалось — теперь надежда на нового главу.
Встреча началась по-деловому. Юрий Емец представился и сразу перешли к вопросам.
Правда, после первого же выступающего, главе прилетело замечание из зала по поводу регламента. Изначально оговаривалось, что на каждый вопрос будет отводиться не более пяти минут. Но первую тему обсуждали дольше.
— Если вы сказали, пять минут на вопрос. Это и к вам задание! Через пять минут вы должны реагировать! — прозвучал недовольный мужской голос.
Глава вступать в спор не стал, но прислушался к голосу народа.
— Я вас услышал, — обратился он к первому выступающему. — Контакты оставьте. Вам наберут и мы отдельно встретимся, переговорим.
Народ еще что-то выкрикивал. Емец сделал легкий останавливающий жест рукой и объявил: «Переходим дальше».
Люди затихли и последовал второй вопрос.
Претензии к управдому
Вопросы, с которыми пришли люди на прием, были разными. Жаловались на работу управляющей компании. Многим домам в Кировском районе пришли счета за содержание контейнерных площадок сразу за два последних года.
— Предложили задним числом заключить договор за два года. Нашему дому из 9 квартир выставили счет в 180 тысяч рублей, — пожаловалась председатель одного из ТСЖ Татьяна Ильичева.
Аналогичные претензии и у других ТСЖ. Люди попросили отдельной встречи по этому вопросу. Глава пообещал организовать ее в ближайшее время.
Жительница дома № 3 на улице Вольной упрекнула администрацию в том, что в доме есть муниципальные площади, но представители администрации на собрания, где решаются различные вопросы, не приходят.
— Когда в следующий раз будете проводить собрание, уведомите нас — мы обязательно будем, — ответил новый глава.
Как отремонтировать дорогу во дворе
Задавали вопросы по состоянию дорог и тротуаров. В этот момент обстановка стала напряженной.
— Когда будет приведена в порядок наша проезжая часть, — поинтересовался Григорий Колюшко из дома № 120 на улице Большой Октябрьской.
Ответить ему взялся руководитель отдела администрации по содержанию территорий Евгений Александров. Он предложил два способа подать заявку. Первый — это обращение жителей в управдом (может быть коллективное обращение или обращение председателя дома).
— Вышло постановление мэрии о предоставлении субсидий на проведение ямочного ремонта. Из средств бюджета будут выделены деньги на эти работы. Вы даете в УК заявку на проведение работ и они делают, — пояснил чиновник.
Второй вариант — обратиться в администрацию района с заявкой на включение дома в программу по формированию комфортной городской среды.
— Сейчас формируется список на 2026–2027 год. Вашу заявку туда включат, — пообещал сотрудник администрации.
Задававший вопрос мужчина вскипел. Видимо, его не устроил озвученный период:
— 2026–2027 год! Никто не хочет брать на себя ответственность! Вы как глава администрации должны этот узел разрубить! А не протоколы собирать! — обратился он к Юрию Емецу.
Чиновник из отдела содержания территорий пытался успокоить жителя.
— У вас уже все собрано!
Его поддержали из зала:
— Мужчина, ведите себя прилично! — обратились собравшиеся к задавшему вопрос.
Вмешался Юрий Емец.
— Давайте дальше пойдем. Пожалуйста, задавайте следующий вопрос, — оборвал он споры.
Жалят осы
Среди тем, поднятых на собрании, был вопрос о липовой аллее на улице Салтыкова-Щедрина.
— Эти липы такие страшные. С них падают ветки, летом в липах живут осы и жалят, — пожаловалась местная жительница.
Она попросила провести формовку и удаление сухих веток. Юрий Емец пообещал по этому вопросу обратиться в «Горзеленхозстрой».
— Но что с осами делать, не знаю, — признался он.
Звонок в полицию и аплодисменты
Больше всего собравшихся шокировал вопрос от молодого мужчины, родители которого живут в доме № 18/2 на улице Трефолева.
— В доме три этажа, семь квартир. С 9 января собственник пяти квартир — де факто он один собственник, де юро несколько — проводит ремонт, не согласованный с местными органами самоуправления. Создаются неблагоприятные условия для квартир № 6 и № 7. Мы написали обращения во множество инстанций. 9 января у нас отключили холодную воду, ее не было около трех недель. Далее отключили горячую воду. Уже три недели ее нет, — описал ситуацию выступающий.
— Ужас! — отреагировали из зала.
Как оказалось, Юрий Емец в курсе проблем этого дома.
— Как только я приступил к обязанностям главы, этот дом взял на особый контроль. Это объект культурного наследия, перепланировки в нем запрещены. В начале апреля приедет большая комиссия. По поводу воды завтра выйдем и разберемся. Я вам как юрист хочу сказать, что на месте ваших родителей написал бы заявление в полицию за самоуправство, — прокомментировал глава.
— Участковый сказал, что самоуправства нет, — пожаловался молодой человек
В этот момент из зала послышалось сопереживательное: «Ой!».
— Я сегодня или завтра лично переговорю с начальником полиции Кировского района и попрошу, чтобы он проверил ответ на ваше заявление. Ваш дом я возьму на особый контроль, — пообещал Емец.
— Спасибо! — начали хлопать в зале, радуясь за молодого человека.
Большинство собравшихся остались довольны встречей и поблагодарили нового главу за общение.
«Быстро вникну»
После встречи Юрий Емец дал небольшой комментарий о впечатлениях на посту главы.
— Еще не во все проблемы успел погрузиться. Но быстро вникну и буду делать все, чтобы было хорошо в центральных районах и в городе в целом, — сказал он изданию 76.RU.
По его словам, сейчас первостепенная задача — это подготовка к празднованию 9 Мая, а затем и Дня города. В первую очередь, речь идет о приведении территории районов в порядок. Кроме того, уже сейчас в центре начали подготовку к следующему отопительному сезону.
— Мы это на каждой планерке обсуждаем, ставлю задачи по всем проблемным домам, — отметил новый глава.
Также он подчеркнул, что каждое обращение жителя, которое поступает в его адрес, он берет на личный контроль, чтобы в сжатые сроки вопрос был решен.
Напомним, о назначении Юрия Емеца главой Кировского и Ленинского районов Ярославля 11 марта сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Ранее пять лет центральными районами руководил Александр Трудоношин — с 2018 по 2023 год. После его перехода на другую работу в администрации сменилось несколько руководителей. С июня 2023 по июль 2024 года районы возглавлял Алексей Соков. После его ухода временно исполнять обязанности главы администрации назначили Любовь Сергееву. На тот момент она была начальником отдела правовой и общей работы управления контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг мэрии. Затем с ноября 2024-го по январь 2025-го обязанности главы исполнял 35-летний Андрей Самохвалов. После его ухода врио главы администрации вновь назначили Любовь Сергееву.