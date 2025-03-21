«Что с осами делать, не знаю»: жители погрузили нового главу в проблемы центра Ярославля

19 марта в Ярославле прошла первая встреча главы центральных районов Ярославля с жителями Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











19 марта новый глава администрации Кировского и Ленинского районов Юрий Емец провел первую встречу с жителями. Площадкой стала библиотека на улице Вольной. Глава и сотрудники администрации приехали заранее, ждать их не пришлось. В зале собралось около 15-20 человек. Чувствовалось, что активисты приходят на такие встречи регулярно, многие между собой уже были знакомы.

В этом репортаже рассказываем, как прошла первая встреча нового главы.

Кто такой Юрий Емец Узнать Юрию Емецу 48 лет. У нового главы центральных районов юридическое образование, которое он получил в Иркутском государственном университете. В нулевых годах Емец работал на различных должностях в системе ФСИН Красноярского края. В апреле 2020 года был назначен первым заместителем начальника Новосибирского ГУФСИН, а с июля 2021 года стал исполняющим обязанности начальника новосибирского управления. В 2021 году Юрий Емец возглавил УФСИН в Ярославской области. А в декабре 2024 года перешел на муниципальную службу в мэрию Ярославля. О его назначении главой центральных районов стало известно 11 марта 2025 года.

«Через пять минут вы должны реагировать!»

Со многими вопросами люди приходят не в первый раз. Но решить их не удалось — теперь надежда на нового главу.

Встреча началась по-деловому. Юрий Емец представился и сразу перешли к вопросам.

Правда, после первого же выступающего, главе прилетело замечание из зала по поводу регламента. Изначально оговаривалось, что на каждый вопрос будет отводиться не более пяти минут. Но первую тему обсуждали дольше.

— Если вы сказали, пять минут на вопрос. Это и к вам задание! Через пять минут вы должны реагировать! — прозвучал недовольный мужской голос.

Глава вступать в спор не стал, но прислушался к голосу народа.

— Я вас услышал, — обратился он к первому выступающему. — Контакты оставьте. Вам наберут и мы отдельно встретимся, переговорим.

Народ еще что-то выкрикивал. Емец сделал легкий останавливающий жест рукой и объявил: «Переходим дальше».

Люди затихли и последовал второй вопрос.

На встречу пришло около 15 человек Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Претензии к управдому

Вопросы, с которыми пришли люди на прием, были разными. Жаловались на работу управляющей компании. Многим домам в Кировском районе пришли счета за содержание контейнерных площадок сразу за два последних года.

— Предложили задним числом заключить договор за два года. Нашему дому из 9 квартир выставили счет в 180 тысяч рублей, — пожаловалась председатель одного из ТСЖ Татьяна Ильичева.

Аналогичные претензии и у других ТСЖ. Люди попросили отдельной встречи по этому вопросу. Глава пообещал организовать ее в ближайшее время.

Главы ТСЖ пожаловались на начисления за содержание контейнерных площадок Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Жительница дома № 3 на улице Вольной упрекнула администрацию в том, что в доме есть муниципальные площади, но представители администрации на собрания, где решаются различные вопросы, не приходят.

— Когда в следующий раз будете проводить собрание, уведомите нас — мы обязательно будем, — ответил новый глава.

Как отремонтировать дорогу во дворе

Задавали вопросы по состоянию дорог и тротуаров. В этот момент обстановка стала напряженной.

— Когда будет приведена в порядок наша проезжая часть, — поинтересовался Григорий Колюшко из дома № 120 на улице Большой Октябрьской.

Ответить ему взялся руководитель отдела администрации по содержанию территорий Евгений Александров. Он предложил два способа подать заявку. Первый — это обращение жителей в управдом (может быть коллективное обращение или обращение председателя дома).

— Вышло постановление мэрии о предоставлении субсидий на проведение ямочного ремонта. Из средств бюджета будут выделены деньги на эти работы. Вы даете в УК заявку на проведение работ и они делают, — пояснил чиновник.

Второй вариант — обратиться в администрацию района с заявкой на включение дома в программу по формированию комфортной городской среды.

— Сейчас формируется список на 2026–2027 год. Вашу заявку туда включат, — пообещал сотрудник администрации.

Задававший вопрос мужчина вскипел. Видимо, его не устроил озвученный период:

— 2026–2027 год! Никто не хочет брать на себя ответственность! Вы как глава администрации должны этот узел разрубить! А не протоколы собирать! — обратился он к Юрию Емецу.

Тема ремонта дорог оказалась самой горячей Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Чиновник из отдела содержания территорий пытался успокоить жителя.

— У вас уже все собрано!

Его поддержали из зала:

— Мужчина, ведите себя прилично! — обратились собравшиеся к задавшему вопрос.

Вмешался Юрий Емец.

— Давайте дальше пойдем. Пожалуйста, задавайте следующий вопрос, — оборвал он споры.

Жалят осы

Среди тем, поднятых на собрании, был вопрос о липовой аллее на улице Салтыкова-Щедрина.

— Эти липы такие страшные. С них падают ветки, летом в липах живут осы и жалят, — пожаловалась местная жительница.

Она попросила провести формовку и удаление сухих веток. Юрий Емец пообещал по этому вопросу обратиться в «Горзеленхозстрой».

— Но что с осами делать, не знаю, — признался он.

Звонок в полицию и аплодисменты

Больше всего собравшихся шокировал вопрос от молодого мужчины, родители которого живут в доме № 18/2 на улице Трефолева.

— В доме три этажа, семь квартир. С 9 января собственник пяти квартир — де факто он один собственник, де юро несколько — проводит ремонт, не согласованный с местными органами самоуправления. Создаются неблагоприятные условия для квартир № 6 и № 7. Мы написали обращения во множество инстанций. 9 января у нас отключили холодную воду, ее не было около трех недель. Далее отключили горячую воду. Уже три недели ее нет, — описал ситуацию выступающий.

— Ужас! — отреагировали из зала.

76.RU писал о проблемах этого дома Источник: читатель 76.RU

Как оказалось, Юрий Емец в курсе проблем этого дома.

— Как только я приступил к обязанностям главы, этот дом взял на особый контроль. Это объект культурного наследия, перепланировки в нем запрещены. В начале апреля приедет большая комиссия. По поводу воды завтра выйдем и разберемся. Я вам как юрист хочу сказать, что на месте ваших родителей написал бы заявление в полицию за самоуправство, — прокомментировал глава.

— Участковый сказал, что самоуправства нет, — пожаловался молодой человек

В этот момент из зала послышалось сопереживательное: «Ой!».

— Я сегодня или завтра лично переговорю с начальником полиции Кировского района и попрошу, чтобы он проверил ответ на ваше заявление. Ваш дом я возьму на особый контроль, — пообещал Емец.

— Спасибо! — начали хлопать в зале, радуясь за молодого человека.

Ситуацию с домом на Трефолева глава взял на особый контроль Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Большинство собравшихся остались довольны встречей и поблагодарили нового главу за общение.

«Быстро вникну»

После встречи Юрий Емец дал небольшой комментарий о впечатлениях на посту главы.

— Еще не во все проблемы успел погрузиться. Но быстро вникну и буду делать все, чтобы было хорошо в центральных районах и в городе в целом, — сказал он изданию 76.RU.

По его словам, сейчас первостепенная задача — это подготовка к празднованию 9 Мая, а затем и Дня города. В первую очередь, речь идет о приведении территории районов в порядок. Кроме того, уже сейчас в центре начали подготовку к следующему отопительному сезону.

— Мы это на каждой планерке обсуждаем, ставлю задачи по всем проблемным домам, — отметил новый глава.

Также он подчеркнул, что каждое обращение жителя, которое поступает в его адрес, он берет на личный контроль, чтобы в сжатые сроки вопрос был решен.

После завершения встречи жители подходили к руководителю районов в индивидуальном порядке Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Напомним, о назначении Юрия Емеца главой Кировского и Ленинского районов Ярославля 11 марта сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.