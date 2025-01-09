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Город подробности В Ярославле сменится руководитель центральных районов

В Ярославле сменится руководитель центральных районов

Андрей Самохвалов, которого назначили недавно, оставил свой пост

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13 комментариев

О назначении Андрея Самохвалова сообщали в ноябре

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В Ярославле сменится руководитель Кировского и Ленинского районов. В администрации сообщили, что 9 января — последний рабочий день 35-летнего Андрея Самохвалова в должности первого заместителя главы. Он исполнял обязанности руководителя чуть больше полутора месяцев с ноября 2024 года.

— Благодарим за работу, желаем успеха и достижения намеченных целей, — говорится в официальном сообществе администрации Кировского и Ленинского районов.

Также там сообщили, что временно исполнять обязанности главы администрации будет Любовь Сергеева — заместитель главы администрации по вопросам содержания территорий.

Андрей Самохвалов родом из Челябинской области. В 2008 году окончил Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум по специальности «программист». С 2008 по 2009 год проходил службу в войсках 12-го Главного управления Министерства обороны РФ, которое отвечает за реализацию военной ядерно-технической политики государства и ядерного обеспечения Вооруженных сил РФ.

В 2016 году Андрей Самохвалов завершил обучение в Российской академии государственной службы по специальности «юриспруденция». Также отучился в Университете мировых цивилизаций, основанном Владимиром Жириновским, по специальности «политология».

В прошлом был помощником депутата Законодательного собрания Челябинской области и помощником депутата Госдумы, членом молодежной палаты при Законодательном Собрании Челябинской области, руководителем молодежного движения ЛДПР на Южном Урале. В 2016 году сам баллотировался в Госдуму, а в 2019 году выдвигался от ЛДПР на пост главы Челябинска. Но ни там ни там не одержал победу.

Любовь Сергеева уже исполняла обязанности главы администрации раньше. Это было после ухода с поста главы Кировского и Ленинского районов Ярославля Алексея Сокова. Он покинул пост в июле 2024 года, проработав на этом месте один год.

Ранее Любовь Сергеева была начальником отдела правовой и общей работы управления контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг мэрии Ярославля. На должность заместителя главы администрации по вопросам содержания территорий, которую занимает сейчас, чиновница перешла после назначения Андрея Самохвалова на пост первого заместителя главы.

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Районная администрация Руководитель Андрей Самохвалов
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Комментарии
13
rodynamoya
1 час
что полезного для жителей города сделал этот чиновник? сидел на стуле ровно
Инженер1
21 минута
Его посодют?
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