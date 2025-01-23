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Город «Может обрушиться»: жильцы дома-памятника в центре Ярославля оказались заложниками собственных квартир

«Может обрушиться»: жильцы дома-памятника в центре Ярославля оказались заложниками собственных квартир

По словам местных, сосед, который владеет несколькими помещениями, перекрыл им воду

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5 комментариев

Жители дома в центре Ярославля пожаловались на соседа, который перекрыл воду

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В доме в центре Ярославля бьют тревогу из-за соседа, отключившего воду нескольким квартирам. Детали соседских разборок рассказали в беседе с 76.RU жители двух квартир дома на Трефолева, 18/2. По словам ярославцев, с 9 января там идут ремонтные работы. Теперь они живут в страхе, что дом рухнет.

В этом материале рассказываем об изнанке жизни в самом сердце города — зоне ЮНЕСКО.

«Перекрыл воду остальным»

Дом находится на улице Трефолева, 18/2 между Казанским женским монастырем и популярными ресторанами

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Дом находится за Казанским монастырем по улице Трефолева

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Согласно постановлению департамента культуры Ярославской области (ныне Министерства культуры Ярославской области. — Прим. ред.) от 3 сентября 2004 года, дом Казанского монастыря был построен в 1828 году, в 2000-х его отнесли к перечню объектов культурного наследия. При этом в почти двухсотлетнем доме-памятнике живут люди. Всего заселены семь квартир: пять из них, по словам жильцов, принадлежат одному собственнику, в одной живет семья медиков, в другой — ярославна с инвалидностью.

В начале января на двери одной из квартир появилось объявление с требованием покинуть дом из-за угрозы обрушения стены.

По словам местных жителей, объявление наклеил собственник квартир с 1-й по 5-ю

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По словам читателя 76.RU, с 9 января 2025 года собственник пяти квартир начал проводить какие-то работы. Теперь жильцы переживают, что здание не выдержит.

— Сейчас проводится ремонт в двух квартирах. Дом старый, дому больше ста лет. Дом может обрушиться. Больше двух недель нет холодной воды либо очень маленький поток. Он перекрыл трубу, потому что труба проходит в его квартире и протекает. Понятное дело, он не будет ремонтировать, ему это не нужно, — добавил молодой человек. — Люди боятся. Все на нервах. Очень эмоциональная ситуация.

+2

Холодная вода пропала примерно в момент появления объявления.

— Владелец пяти квартир перекрыл холодную воду. Уже больше двух недель владельцы остальных двух квартир находятся без холодной воды! И весь этот беспредел в самом центре нашего культурного города, — рассказал ярославец в беседе с 76.RU.

У дома непростая судьба. По словам местных жителей, несколько лет назад уже вставал вопрос о капремонте, власти обещали отремонтировать фасад и привести в порядок подъезд. Но не срослось.

— У нас нет управляющей компании, нам государство предлагало отремонтировать дом, но владелец этих пяти квартир отказался от ремонта дома, фасада, подъезда. 7–8 лет назад он выкупил квартиры по низу рынка и на протяжении этих лет у нас жили мигранты, — пояснил один из соседей. — Там постоянно были долги по ЖКХ. На протяжении этих лет он говорил, что будет создавать условия, непригодные для жизни, и будет выселять.

В доме постоянно проживают две семьи

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Пытаясь урегулировать конфликт, жильцы тех оставшихся двух квартир обратились за помощью в прокуратуру, Государственную жилищную инспекцию, к и. о. руководителя государственной службы охраны объектов культурного наследия области, а также в муниципалитет и управление культуры мэрии.

Как уточнили 76.RU в территориальной администрации Кировского и Ленинского районов, всё усложняет отказ дома от управляющей компании.

— Собственниками указанного дома выбран непосредственный способ управления, договор с обслуживающей организацией на обслуживание общего имущества не заключен. При таком способе управления собственники несут бремя содержания общего имущества. В случае, если собственники не могут договориться между собой по содержанию общего имущества, данный вопрос можно решить путем обращения в суд, — пояснили 76.RU в администрации.

Кроме того, в доме нет муниципальной собственности.

— По информации АО «Ярославльводоканал», заявок на отсутствие холодного водоснабжения от жителей дома не поступало. В администрацию также не поступали обращения по данному вопросу, — ответили в мэрии 21 января.

Однако, по словам жителей, заявление в «Ярославльводоканал» было направлено.

Ситуацией, сложившейся в доме на Трефолева, заинтересовались в прокуратуре. В ведомство поступила жалоба от жителей, проводится проверка.

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Объект культурного наследия Жилой дом Дом-памятник Соседские войны
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Комментарии
5
Гость
2 часа
Что-то не понял. А как так получилось, что квартиры принадлежат одному человеку, а живут совсем другие? Квартиры сдаются ?
Гость
1 час
Че коммент то удалили? Карниз то реально на соплях над входом держится - отбивать срочно надо, пока кого - нибудь не убило.
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