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Центральные районы Ярославля возглавил бывший силовик. Кто он

Юрий Емец больше 25 лет проработал во ФСИН

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Экс-глава ярославского УФСИН Юрий Емец стал главой Кировского и Ленинского районов Ярославля | Источник: пресс-службе УФСИН России по Ярославской областиЭкс-глава ярославского УФСИН Юрий Емец стал главой Кировского и Ленинского районов Ярославля | Источник: пресс-службе УФСИН России по Ярославской области

Экс-глава ярославского УФСИН Юрий Емец стал главой Кировского и Ленинского районов Ярославля

Источник:

Экс-глава ярославского УФСИН, полковник Юрий Емец возглавил администрацию центральных районов Ярославля. Об этом 11 марта сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram.

«В декабре прошлого года перешел на муниципальную службу в мэрию города Ярославля. Юрий Евгеньевич обладает необходимыми профессиональными и личными качествами, чтобы показать себя эффективным руководителем центральных районов города. Мы со стороны правительства региона окажем поддержку в реализации программ развития территории», — сообщил Михаил Евраев.

Напомним, после перехода на работу в новые регионы Александра Трудоношина (руководил районами с 2018-го по 2023-й) в администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля то и дело менялись руководители. С июня 2023 по июль 2024 года районы возглавлял Алексей Соков.

После его ухода временно исполнять обязанности главы администрации назначили Любовь Сергееву, на тот момент она была начальником отдела правовой и общей работы управления контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг мэрии. Затем с ноября 2024-го по январь 2025-го обязанности главы исполнял 35-летний Андрей Самохвалов. После его ухода врио главы администрации вновь назначили Любовь Сергееву.

Кто такой Юрий Емец

Полковник Юрий Емец более 25 лет проработал во ФСИН | Источник: Михаил Евраев / TelegramПолковник Юрий Емец более 25 лет проработал во ФСИН | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Полковник Юрий Емец более 25 лет проработал во ФСИН

Источник:

Напомним, в Ярославскую область Емец пришел в начале ноября 2021 года, сменив на должности руководителя УФСИН Евгения Попова, во время работы которого прогремел скандал с уголовным делом о пытках над заключенными в колониях.

Юрий Емец родился на Украине и затем переехал в Россию. В нулевых годах он трудился на различных должностях в системе ФСИН Красноярского края. В апреле 2020 года был назначен первым заместителем начальника Новосибирского ГУФСИН, а с июля 2021 года был исполняющим обязанности начальника новосибирского управления.

Экс-глава УФСИН имеет юридическое образование, окончил Иркутский государственный университет. В уголовно-исполнительной системе РФ он проработал более 25 лет.

Как сообщили 76.RU в пресс-службе регионального УФСИН, врио начальника ведомства назначен полковник внутренней службы, первый заместитель начальника управления Владимир Паленов.

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УФСИН Глава администрации Глава районов Мэрия Ярославля
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