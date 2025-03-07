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Город подробности Будут рисовать профессиональные художники: в центре Ярославля благоустроят сквер. Фото

Будут рисовать профессиональные художники: в центре Ярославля благоустроят сквер. Фото

Инициаторы проекта — творческое объединение Uniсk

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2 комментария
Когда начнут благоустройство Алексеевского сада в Ярославле | Источник: Артем Цымбалов / Vk.comКогда начнут благоустройство Алексеевского сада в Ярославле | Источник: Артем Цымбалов / Vk.com

Когда начнут благоустройство Алексеевского сада в Ярославле

Источник:

В центре Ярославля сделают арт-пространство для профессиональных художников. Площадка для создания граффити появится в Алексеевском саду на улице Салтыкова-Щедрина после благоустройства. Подробности проекта раскрыл в беседе с 76.RU представитель творческого объединения Unick Анатолий Байков, который ранее выступил с инициативой облагородить пространство.

— Мы делаем проект совместно с Центром развития городских территорий и Викторией Седовой. Сейчас мы на стадии обсуждения сметы, в частности тонкостей конкурсных процедур. Проект двигается, надо подготовиться к дальнейшему строительству, — рассказал в беседе с порталом 76.RU Анатолий Байков.

АНО «Центр развития городских территорий» была образована в августе 2024 года. Учредитель — муниципалитет Ярославля. Директор — Виктория Седова. Также она, по данным сервиса «Контур.Фокус», является гендиректором ярославской компании «Сад-Сервис», которая оказывает услуги ландшафтного дизайна (чистая прибыль на конец 2023 года — 609 тысяч рублей). Ранее в «Центре» также представили эскизы благоустройства Стрелки.

Напомним, 6 марта проект благоустройства Алексеевского сада обсудили на градостроительном совете мэрии. Как сообщил главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов, эскизы чиновникам понравились. Работы должны начать в 2025 году.

— Вопросы были относительно нового для Ярославля — свободных стен для граффити и их расположения по отношению к проезжей части и к объекту культурного наследия. Уличные художники ждут возможности для законной практики, — прокомментировал главный архитектор.

Алексеевский сад планируют благоустроить в 2025 году | Источник: Творческое объединение UNICK / Vk.comАлексеевский сад планируют благоустроить в 2025 году | Источник: Творческое объединение UNICK / Vk.com
В саду планируют установить стены для граффити | Источник: Артем Цымбалов / Vk.comВ саду планируют установить стены для граффити | Источник: Артем Цымбалов / Vk.com
Алексеевский сад находится напротив главного корпуса педагогического университета и арт-пространства Unick на Салтыкова-Щедрина | Источник: Артем Цымбалов / Vk.comАлексеевский сад находится напротив главного корпуса педагогического университета и арт-пространства Unick на Салтыкова-Щедрина | Источник: Артем Цымбалов / Vk.com
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Судя по проекту, опубликованному в соцсетях Артема Цымбалова, часовня, установленная в сквере, обретет архитектурную подсветку | Источник: Артем Цымбалов / Vk.comСудя по проекту, опубликованному в соцсетях Артема Цымбалова, часовня, установленная в сквере, обретет архитектурную подсветку | Источник: Артем Цымбалов / Vk.com

Анатолий Байков пояснил, как будут использовать стены для граффити.

— Эту зону мы делаем для того, чтобы заниматься на ней профессиональным рисованием. Это проект для профессиональных или обладающих большим опытом художников. Мы будем его курировать, рассказывать о людях, которые будут в нем участвовать. У рисунков на стенах будет сменяемость, то есть рисунки будут обновляться. У каждой стены будет расположена табличка с историей изображения, — поделился планами представитель Unick.

Unick — объединение уличных художников в Ярославле, в числе их работ — муралы ко Дню Победы в разных районах города, организация и проведение фестивалей стрит-арт-искусства. А с 2024 года — еще и творческое пространство на улице Салтыкова-Щедрина. Мы публиковали работы художников в этом материале.

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Комментарии
2
Гость
15 часов
Лучше бы велодорожки и велополосы делали
Гость
7 марта, 20:59
Вы не пишите, почему этим художникам в своей Костроме не рисуется? А в обустроенной под арт.пространство квартире в Ярославле занимаются коммерцией, продают баллончики с красками диким подросткам, которые марают город и транспорт. Почему этим профессионалам не рисуется из баллончиков у себя дома? Нафиг они нам нужны! со своими художествами из своих баллончиков по городу! Тем более этот сквер намоленное место. Церковь здесь была. Не хотим!!!!
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