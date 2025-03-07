Будут рисовать профессиональные художники: в центре Ярославля благоустроят сквер. Фото

В центре Ярославля сделают арт-пространство для профессиональных художников. Площадка для создания граффити появится в Алексеевском саду на улице Салтыкова-Щедрина после благоустройства. Подробности проекта раскрыл в беседе с 76.RU представитель творческого объединения Unick Анатолий Байков, который ранее выступил с инициативой облагородить пространство.
— Мы делаем проект совместно с Центром развития городских территорий и Викторией Седовой. Сейчас мы на стадии обсуждения сметы, в частности тонкостей конкурсных процедур. Проект двигается, надо подготовиться к дальнейшему строительству, — рассказал в беседе с порталом 76.RU Анатолий Байков.
АНО «Центр развития городских территорий» была образована в августе 2024 года. Учредитель — муниципалитет Ярославля. Директор — Виктория Седова. Также она, по данным сервиса «Контур.Фокус», является гендиректором ярославской компании «Сад-Сервис», которая оказывает услуги ландшафтного дизайна (чистая прибыль на конец 2023 года — 609 тысяч рублей). Ранее в «Центре» также представили эскизы благоустройства Стрелки.
Напомним, 6 марта проект благоустройства Алексеевского сада обсудили на градостроительном совете мэрии. Как сообщил главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов, эскизы чиновникам понравились. Работы должны начать в 2025 году.
— Вопросы были относительно нового для Ярославля — свободных стен для граффити и их расположения по отношению к проезжей части и к объекту культурного наследия. Уличные художники ждут возможности для законной практики, — прокомментировал главный архитектор.
Анатолий Байков пояснил, как будут использовать стены для граффити.
— Эту зону мы делаем для того, чтобы заниматься на ней профессиональным рисованием. Это проект для профессиональных или обладающих большим опытом художников. Мы будем его курировать, рассказывать о людях, которые будут в нем участвовать. У рисунков на стенах будет сменяемость, то есть рисунки будут обновляться. У каждой стены будет расположена табличка с историей изображения, — поделился планами представитель Unick.
Unick — объединение уличных художников в Ярославле, в числе их работ — муралы ко Дню Победы в разных районах города, организация и проведение фестивалей стрит-арт-искусства. А с 2024 года — еще и творческое пространство на улице Салтыкова-Щедрина. Мы публиковали работы художников в этом материале.