В Ярославле изменят внешний вид Стрелки: как она будет выглядеть

Ярославскую Стрелку ждет преображение Источник: сайт Госзакупок











В Ярославле начали поиск проектировщика для создания нового облика Стрелки. Объявление об этом появилось 6 марта на сайте Госзакупок. Заказчиком выступает Министерство конкурентной политики Ярославской области.

Подрядчику предстоит выполнить проект по благоустройству территории, взяв за основу утвержденные эскизы от Центра развития городских территорий Ярославля.

— В настоящее время территория парка по своему функциональному назначению не отвечает потребностям общества. Не учтены пешеходные трафики, велосипедное движение, отсутствует покрытие для комфортного передвижения людей, ощущается недостаточность освещения. Наполнение морально устарело и требует реновации, — говорится в документации на сайте Госзакупок.

Новый проект должен предусмотреть преображение Стрелки в многофункциональное городское пространство со сценой. Здесь также появится зона уличного амфитеатра для концертов, театральных представлений, спектаклей. Должна измениться конфигурация пешеходных маршрутов, чтобы они стали более удобными. Запланирован ремонт покрытия, фонтанов, лестницы у памятника 1000-летия города.

Подрядчика ищут на Госзакупках Источник: сайт Госзакупок











Разработан эскизный проект благоустройства Стрелки Источник: сайт Госзакупок











На Стрелке хотят сделать места отдыха Источник: сайт Госзакупок











Хотят поставить скамейки и навесы Источник: сайт Госзакупок











Набережную должны благоустроить Источник: сайт Госзакупок











На Стрелке планируют установить сцену Источник: сайт Госзакупок











Власти готовы заплатить за проект 14,3 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей будут принимать до 25 марта. Сам проект должен быть выполнен до 31 июля 2025 года.

Напомним, мы уже писали о намерении властей благоустроить Стрелку. Эскизный проект был разработан Центром развития городских территорий Ярославля в декабре 2024-го. Но тогда его направили на доработку.