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Город В Ярославле изменят внешний вид Стрелки: как она будет выглядеть

В Ярославле изменят внешний вид Стрелки: как она будет выглядеть

Смотрим эскизы нового облика знакового для города места

5 990
127 комментариев
Ярославскую Стрелку ждет преображение | Источник: сайт ГосзакупокЯрославскую Стрелку ждет преображение | Источник: сайт Госзакупок

Ярославскую Стрелку ждет преображение

Источник:

В Ярославле начали поиск проектировщика для создания нового облика Стрелки. Объявление об этом появилось 6 марта на сайте Госзакупок. Заказчиком выступает Министерство конкурентной политики Ярославской области.

Подрядчику предстоит выполнить проект по благоустройству территории, взяв за основу утвержденные эскизы от Центра развития городских территорий Ярославля.

— В настоящее время территория парка по своему функциональному назначению не отвечает потребностям общества. Не учтены пешеходные трафики, велосипедное движение, отсутствует покрытие для комфортного передвижения людей, ощущается недостаточность освещения. Наполнение морально устарело и требует реновации, — говорится в документации на сайте Госзакупок.

Новый проект должен предусмотреть преображение Стрелки в многофункциональное городское пространство со сценой. Здесь также появится зона уличного амфитеатра для концертов, театральных представлений, спектаклей. Должна измениться конфигурация пешеходных маршрутов, чтобы они стали более удобными. Запланирован ремонт покрытия, фонтанов, лестницы у памятника 1000-летия города.

Подрядчика ищут на Госзакупках | Источник: сайт ГосзакупокПодрядчика ищут на Госзакупках | Источник: сайт Госзакупок

Подрядчика ищут на Госзакупках

Источник:
Разработан эскизный проект благоустройства Стрелки | Источник: сайт ГосзакупокРазработан эскизный проект благоустройства Стрелки | Источник: сайт Госзакупок

Разработан эскизный проект благоустройства Стрелки

Источник:
На Стрелке хотят сделать места отдыха | Источник: сайт ГосзакупокНа Стрелке хотят сделать места отдыха | Источник: сайт Госзакупок

На Стрелке хотят сделать места отдыха

Источник:
Хотят поставить скамейки и навесы | Источник: сайт ГосзакупокХотят поставить скамейки и навесы | Источник: сайт Госзакупок

Хотят поставить скамейки и навесы

Источник:
Набережную должны благоустроить | Источник: сайт ГосзакупокНабережную должны благоустроить | Источник: сайт Госзакупок

Набережную должны благоустроить

Источник:
На Стрелке планируют установить сцену | Источник: сайт ГосзакупокНа Стрелке планируют установить сцену | Источник: сайт Госзакупок

На Стрелке планируют установить сцену

Источник:

Власти готовы заплатить за проект 14,3 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей будут принимать до 25 марта. Сам проект должен быть выполнен до 31 июля 2025 года.

Напомним, мы уже писали о намерении властей благоустроить Стрелку. Эскизный проект был разработан Центром развития городских территорий Ярославля в декабре 2024-го. Но тогда его направили на доработку.

АНО «Центр развития городских территорий» была образована в августе 2024 года. Учредитель — муниципалитет Ярославля. Директор — Виктория Седова. Также она, по данным сервиса «Контур.Фокус», является гендиректором ярославской компании «Сад-Сервис», которая оказывает услуги ландшафтного дизайна (чистая прибыль на конец 2023 года — 609 тысяч рублей).

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Комментарии
127
Гость
7 марта, 11:24
Опять двадцать пять! Может деньги на строительство нормальной поликлиники вместо закрытой на Московском потратите? Врачей-специалистов вернете в поликлинику №2 КБ9? На дорогах и во дворах ямы исчезли? На спуске с Суринского моста с окружной ямища огромная! Ждете, когда кто-то убьется, как уже было? Асфальт с дорог сходит вместе со снегом. Удивляюсь, в городе море проблем, а власти снова хотят плитку перекладывать! Вы сначала приведите в порядок то, что уничтожили, например, деревья по всему городу спиливаются, а новых взамен не появляется. Надо думать не о местах отдыха, которых более чем хватает, а о нормальной жизни для населения. Тогда и гости города будут его хвалить и советовать другим для посещения.
Гость
7 марта, 11:20
Интересно. Полное слияние бизнесмена и чиновника. Бизнесмен рисует, чиновник проталкивает деньги. Не трогайте Стрелку. В городе есть во чтос гораздо большей пользой вложить деньги.
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