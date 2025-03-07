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Город Установят стены для граффити: показали проект благоустройства сквера в центре Ярославля. Фото

Установят стены для граффити: показали проект благоустройства сквера в центре Ярославля. Фото

Работы в Алексеевском сквере должны начать уже в этом году

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4 комментария
Алексеевский сад находится на улице Салтыкова-Щедрина | Источник: Артем Цымбалов / Vk.comАлексеевский сад находится на улице Салтыкова-Щедрина | Источник: Артем Цымбалов / Vk.com

Алексеевский сад находится на улице Салтыкова-Щедрина

Источник:

Благоустройство Алексеевского сада в Ярославле планируют начать в 2025 году. На улице Салтыкова-Щедрина хотят установить стены для граффити. Проект обсудили на градостроительном совете мэрии 6 марта.

— Хорошая работа, проект поддержали. Вопросы были относительно нового для Ярославля — свободных стен для граффити и их расположения по отношению к проезжей части и к объекту культурного наследия. Уличные художники ждут возможности для законной практики, — написал у себя в соцсетях главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Проектом благоустройства Алексеевского сада занимается команда Uniсk.

Unick — объединение уличных художников в Ярославле, в числе их работ — муралы ко Дню Победы в разных районах города, организация и проведение фестивалей стрит-арт-искусства. Мы публиковали работы художников в этом материале.

В саду планируют установить стены для граффити | Источник: Артем Цымбалов / Vk.comВ саду планируют установить стены для граффити | Источник: Артем Цымбалов / Vk.com
Алексеевский сад находится напротив главного корпуса педагогического университета и арт-пространства Unick на Салтыкова-Щедрина | Источник: Артем Цымбалов / Vk.comАлексеевский сад находится напротив главного корпуса педагогического университета и арт-пространства Unick на Салтыкова-Щедрина | Источник: Артем Цымбалов / Vk.com
Часовню подсветят | Источник: Артем Цымбалов / Vk.comЧасовню подсветят | Источник: Артем Цымбалов / Vk.com
План парка, который планируется благоустроить | Источник: Творческое объединение UNICK / Vk.comПлан парка, который планируется благоустроить | Источник: Творческое объединение UNICK / Vk.com

План парка, который планируется благоустроить

Источник:

Ранее мы публиковали большое интервью с представителем команды Unick Анатолием Байковым, который непосредственно занимается проектом по преображению Алексеевского сада в Ярославле. Подробнее о планах и деятельности творческого объединения Unick читайте в этом материале.

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Комментарии
4
Гость
7 марта, 10:58
надо больше таких инсталяций. Они будут работать как когтеточки дял кошек. :-)
Гость
7 марта, 17:17
Почему им на асфальте не рисуется с пользой для города?Например пусть рисуют строго по ГОСТу пешеходные переходы и другую дорожную разметку.Польза для всех!
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