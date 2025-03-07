Установят стены для граффити: показали проект благоустройства сквера в центре Ярославля. Фото

Благоустройство Алексеевского сада в Ярославле планируют начать в 2025 году. На улице Салтыкова-Щедрина хотят установить стены для граффити. Проект обсудили на градостроительном совете мэрии 6 марта.
— Хорошая работа, проект поддержали. Вопросы были относительно нового для Ярославля — свободных стен для граффити и их расположения по отношению к проезжей части и к объекту культурного наследия. Уличные художники ждут возможности для законной практики, — написал у себя в соцсетях главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.
Проектом благоустройства Алексеевского сада занимается команда Uniсk.
Unick — объединение уличных художников в Ярославле, в числе их работ — муралы ко Дню Победы в разных районах города, организация и проведение фестивалей стрит-арт-искусства. Мы публиковали работы художников в этом материале.
Ранее мы публиковали большое интервью с представителем команды Unick Анатолием Байковым, который непосредственно занимается проектом по преображению Алексеевского сада в Ярославле. Подробнее о планах и деятельности творческого объединения Unick читайте в этом материале.